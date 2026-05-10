Даниел Трифонов: Още съм в еуфория, не мога да осъзная какво постигнах

Българският гимнастик Даниел Трифонов трудно скри емоциите си след спечеленото сребърно отличие във финала на прескок на Световната купа във Варна. В интервю след състезанието той призна, че все още не може напълно да осъзнае успеха си.

"Още ми е малко трудно да го осъзная. Много се радвам, защото си ги скочих по възможно най-добрия начин и двата прескока – както първия, така и втория. Просто още мисля, че съм в еуфория и не мога да осъзная какво съм постигнал“, сподели Трифонов.

Българинът беше близо до победата, но в крайна сметка остана втори след представителя на Малайзия. Според него ключов фактор за крайното класиране е била трудността на съчетанията и детайлите в изпълнението.

"Смятам, че той скочи малко по-трудни прескоци, което му осигури първото място. Но също така мисля, че ако си ги бях стъпил по-чисто, без никакви намествания при приземяването, щях да изкарам по-висок резултат и съответно да стана първи“, добави националът.

Въпреки пропуснатото злато, представянето на Трифонов беше оценено високо както от специалистите, така и от публиката в залата. За българския гимнастик обаче няма време за дълги празненства, тъй като програмата му продължава с участие във финала на висилка, където ще търси ново силно представяне.

