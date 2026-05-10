Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Даниел Трифонов: Още съм в еуфория, не мога да осъзная какво постигнах

Вицешампионът на прескок призна, че по-чисто приземяване е могло да му донесе златото във Варна

сребро даниел трифонов прескок световната купа варна
Българският гимнастик Даниел Трифонов трудно скри емоциите си след спечеленото сребърно отличие във финала на прескок на Световната купа във Варна. В интервю след състезанието той призна, че все още не може напълно да осъзнае успеха си.

"Още ми е малко трудно да го осъзная. Много се радвам, защото си ги скочих по възможно най-добрия начин и двата прескока – както първия, така и втория. Просто още мисля, че съм в еуфория и не мога да осъзная какво съм постигнал“, сподели Трифонов.

Българинът беше близо до победата, но в крайна сметка остана втори след представителя на Малайзия. Според него ключов фактор за крайното класиране е била трудността на съчетанията и детайлите в изпълнението.

"Смятам, че той скочи малко по-трудни прескоци, което му осигури първото място. Но също така мисля, че ако си ги бях стъпил по-чисто, без никакви намествания при приземяването, щях да изкарам по-висок резултат и съответно да стана първи“, добави националът.

Въпреки пропуснатото злато, представянето на Трифонов беше оценено високо както от специалистите, така и от публиката в залата. За българския гимнастик обаче няма време за дълги празненства, тъй като програмата му продължава с участие във финала на висилка, където ще търси ново силно представяне.

Първите думи на сребърния ни медалист можете да чуете във видеото!

