Дарко Тасевски: Най-много се радвам за феновете

Дарко Тасевски посвети титлата на феновете спечелената титла от страна на Левски в Първа лига. Един от помощник-треньорите в щаба на „сините“ също не скри емоцията, която изпитваше по време на празненствата.

Пред БНТ северномакедонецът отново обърна внимание на феновете, споделяйки, че се радва най-много за тях.

„Всичко това е заради феновете, защото независимо от това, което се изговори, този клуб изживява тези неща от дълги години. Тази емоция много трудно ще я опиша. Най-много се радвам за феновете, а след това за всички нас в клуба“, каза Тасевски.

