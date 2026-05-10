Опасност от градушки в понеделник

от БНТ
У нас
Снимка: илюстративна
В следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще има и райони с валежи и гръмотевици. Ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури ще са между 20° и 26°, в София - около 22°.

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Временни увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

В понеделник ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, по-ниски по крайбрежието на морето, в София - около 23°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места там ще превали краткотраен дъжд. Възможни са и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовно облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен югозападен вятър, по-най-високите върхове на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 10°.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и около и след обяд на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици, ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен със западна компонента, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 22° и 27°.

В сряда със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух. По-късно през деня вятърът ще отслабне, а в четвъртък ще се ориентира от североизток. Облачността ще е променлива, често значителна. В сряда на места главно в източните и планинските райони ще превали слаб дъжд, а в четвъртък валежи ще има на повече места в Южна България. Температурите ще се понижат с 5-6 градуса.

В петък вятърът ще е от юг-югоизток и ще е по-топло. Ще преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност. Краткотрайни следобедни валежи, придружени от гръмотевици, ще има главно в югозападните райони.

