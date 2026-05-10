Атанас Бостанджиев: Тази радост не може да се измери

Атанас Бостанджиев смята, че радостта от спечелването на титлата на Левски не може да се измери. Новият собственик на „сините“ бе на трибуните на стадион „Георги Аспарухов, за да изгледа празнуването на 27-та титла в тяхната история.

Пред БНТ Бостанджиев смята, че си струва всичко, което предстои да направи за столичния тим.

„Естествено, че това, което виждам, си струва всичко, което предстои да направя за този клуб. Супер очарован съм, тази радост не може да се измери, това е вътре в сърцето“, сподели той.

А на въпрос дали сбъдва една своя мечта отпреди години, новият финансов благодетел на столичния тим отговори красноречиво.

„Да, работим да постигнем още. Естествено, че предвиждам да съм по-близо до клуба“, лаконичен бе Бостанджиев.

