Гледайте третия етап от Джиро д'Италия в България по...
Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе

Евакуация на пътниците: Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе
Корабът-огнище на хантавирус пристигна край Тенерифе. Местните власти не разрешиха той да акостира, затова котвата беше пусната далеч във водите край острова. От там с лодки пасажерите са евакуирани и транспортирани до летището, откъдето ще бъдат върнати в страните си. Здравната агенция на Европейския съюз предупреди, че всички пътници от кораба се смятат за високорискови контактни лица.

Един месец след първия смъртен случай на круизния кораб, пасажерите го напускат.

На борда те бяха прегледани за симптоми, от там разделени на групи по националности ще ги транспортират с лодки до брега. Следващата част от операцията включва - превозване на пътниците с автобуси до летището.


Там са създадени специални зони, през които ще преминат пасажерите от кораба. Няколко европейски страни и Съединените щати изпратиха самолети, с които ще бъдат транспортирани техните граждани.

Моника Гарсия гомес, министър на здравеопазването на Испания: "Разполагаме с цялото оборудване за безопасност, както за пътниците, така и за хората, които участват в операцията."

Досега са регистрирани осем случая на хантавирус, три от които са смъртни. Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус, който пристигна на Тенерифе, за да наблюдава евакуацията увери, че рискът за населението е малък.

Тедрос Аданом Гебрейесус, ген. директор на СЗО: "Това заболяване не е COVID. Рискът за населението е нисък. Първо, поради самата природа на заболяването. Второ, рискът е нисък, защото испанското правителство е направило всички необходимо, за да предотврати всякакви проблеми."

Независимо от уверенията, населението на острова е обхванато от безпокойство.

"Честно да ви кажа малко се страхувам. Все още помним добре епидемията от COVID, но трябва да помогнем на хората."

На борда остават около 30 души екипаж, които ще върнат кораба в Нидерландия. А за пътниците започва карантина. Те трябва да са в изолация поне 42 дни от момента на евентуален контакт, защото инкубационният период на заразата е между 6 - 8 седмици.

Все още не е ясен източника на зараза, но се предполага, че нидерландската двойка, която почина се е заразила, при наблюдение на птици край сметище в най-южната точка на Аржентина. Аржентинските власти категорично отричат това да е огнището на хантавирус.

