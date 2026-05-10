Евакуация на пътниците - круизният кораб трябва да пристигне край Тенерифе

Здравната агенция на Европейския съюз предупреди, че всички пътници на засегнатия от хантавирус кораб се смятат за високорискови контактни лица. До няколко часа плавателният съд трябва да пристигне край Тенерифе, откъдето пасажерите ще бъдат евакуирани до страните си.



Местните власти не разрешиха кораба да акостира и той ще пусне котва близо до острова. Оттам пътниците ще бъдат транспортирани с малък кораб до брега. На летището са създадени специални зони, през които ще преминат евакуираните пасажери. Няколко европейски страни и Съединените щати изпратиха самолети, с които ще бъдат транспортирани техните граждани. Директорът на Световната здравна организация Тедрос Гебре-йе-сус увери на място, че рискът за населението е малък. Досега има три смъртни случая. Четирима души със симптоми на вируса остават в болници. Германка, която е била в близък контакт с починалите, е дала отрицателен тест.

Тедрос Аданом Гебрейесус, ген. директор на СЗО: "Това заболяване не е COVID. Рискът за населението е нисък. Първо, поради самата природа на заболяването. Второ, рискът е нисък, защото испанското правителство е направило всички необходимо, за да предотврати всякакви проблеми."