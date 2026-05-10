Войната в Близкия изток: ЦРУ за ефекта на американската блокада

Британски военен кораб се насочва към Близкия изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузкия проток.



Властите във Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде "напълно отбранителна". Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американската блокада с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати иранците могат да усетят ефекта й най-рано през лятото.

Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. Оттогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря със Съединените щати, само ако тя бъде вдигната.