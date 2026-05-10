Станислав Ангелов: Тази титла е изстрадана и затова е толкова ценна за Левски

Трикратният шампион с Левски Станислав Ангелов бе специален гост в предаването "Арена спорт“, където коментира дългоочакваната титла на Левски, постигната след 17-годишна пауза. Бившият капитан на „сините“ определи успеха като изключително емоционален и натоварен със символика за целия клуб и неговите привърженици.

"Бях за кратко на стадиона, но емоцията беше уникална. Припомних си детските години, когато се радвах на титлите на Левски. Сега обаче е много по-различно - тази титла е изстрадана и това я прави още по-значима. Синя България е много радостна“, сподели Ангелов.

Той подчерта, че дългото чакане е засилило еуфорията сред феновете.

"Преди, когато ставахме шампиони, хората сякаш бяха свикнали. Сега обаче – след толкова трудни години, фалити и проблеми – тази титла носи много по-силен заряд. Това е голяма любов, преминала през изпитания.“, открои той.

По думите му, основата на успеха е в изградената симбиоза между треньор, ръководство и футболисти.

"Съумяха да изградят стил и да накарат играчите да повярват. Печелят се малките битки – а когато ги печелиш, шампионатът идва. Левски беше най-постоянният отбор през сезона и това се отплати. Наско Сираков премина през много тежки периоди. Това е съдбата на всеки в Левски – да носи тежестта на клуба. Той успя да се справи и това е ключово за тази титла.“, подчерта бившият полузащитник.

Бившият национал направи и сравнение с времето, когато самият той е бил част от шампионските състави.

"Нищо общо с нашия период. Тогава имаше дългосрочно изграждане, ядро от български футболисти. Сега трябва да се действа внимателно – без резки промени, с постепенно надграждане. Не трябва да се вдигат прекалено големи очаквания. Ще бъде трудно, но важното е да се върви стъпка по стъпка и да се запази този колектив.“, заяви уверен легендата на "сините"

Той подчерта значението на лидерите в отбора и адаптацията на чуждестранните играчи.

"Капитаните изиграха огромна роля. Важно е, че чужденците усетиха какво означава Левски и се влюбиха в тази идея. Това прави разликата. Тази титла е плод на отборен дух и силен колектив. Когато имаш това, резултатите идват. А най-ценното е, че радостта е за феновете – те заслужаваха този момент.“, завърши Ангелов

