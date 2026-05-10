Опит за рекорд: Варненец с 45 000 коремни преси за 60 часа

Българин с опит за рекорд на Гинес с 45 хиляди коремни преси за 60 часа, без сън! Това е варненецът Станислав Златарев.



Точно в 9 часа в провадийското село Овчага, спазвайки всички правила от регламента, с постоянно видеонаблюдение и излъчване на живо, той започна опита си, след два рекорда за най-много скоростни коремни преси за час. Зрелищната надпревара с времето, с безсънието и изтощението, ще продължи точно до 21 часа на 12 май.

Станислав Златарев: "Най-голямото предизвикателство е да запазя състояние, в което аз вярвам, че съм здрав, че мога да го направя и всеки път ако изляза от това състояние, да се върна пак в него. Докато аз правя 60 часа коремни преси, видеооператорът 60 часа ще снима, жена ми 60 часа ще се притеснява, рехабилитаторката 60 часа няма да спи, така че зад този рекорд не съм само аз."