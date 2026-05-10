НА ЖИВО: Третият етап от Джиро д'Италия в България по...
Дамян Колев: За мен е голяма привилегия да бъда част от Левски

Либерото на шампонския тим на Левски даде специално интервю пред Павела Апостолова.

Дамян Колев разкри, че отборът на Левски е преминал през много трудни моменти този сезон, макар да успя да спечели титлата в мъжкото волейболно първенство.

"За шампионската титла ни костваха много усилия. Минахме през много трудности, особено този сезон, защото за мен лично тази година беше доста трудна. Нефтохимик в третия мач в София играха по-добре и ни победиха. И отидохме в Бургас с ясната нагласа, че искаме да спечелим този мач със сигурност. Искам да благодаря на хората, че за поредна година идваха в залата, отделяха от своето време, за да ни подкрепят във всички мачове. Като чуеш "хайде Левски", ти става много готино и приятно, че ти не си сам", започна либерото на "сините".

"Най-трудният момент може би беше на Купата, тогава отпаднахме още в първия кръг. И тогава беше много трудно за нас да се съберем след това, за да може да продължим сезона по най-добрия начин и да завърши, както завърши сега. Защото може би всички имаха очаквания към нас, както и ние, към самите себе си. Голямо значение е това да успяваш с клуба си, да постигаш някакви резултати, за да може после да се отрази през сезона с националния отбор", сподели Колев.

"Всеки един трофей, който е спечелен, ти дава много самочувствие и увереност", убеден е той.

Колев коментира и подмладения състав на Левски.

"Винаги е имало една приятна атмосфера, позитивна мога да кажа. Но да, както и ние бяхме най-малките и за първи път бяхме на полето и играхме тогава за нас невероятни мачове и много трудни, така е и за тях и те ще минат по този път", обясни той.

"Да бъдеш част от Левски е голяма отговорност и за мен е голяма привилегия да бъда част от Левски, защото това е отборът, в който аз дойдох на 16 години. В момента съм на 24. Много голяма част от живота ми е преминала тук, в залата, в Левски. И ми е много присърце. Светослав Гоцев ме научи, че винаги трябва да гледам напред. Той винаги ми е казвал, че след като свършим мача, да изляза от залата, да не мисля какво е можело да бъде или защо сме загубили, ние сме невероятни победихме, а да се изтрива всичко това и да се фокусираш върху следващия ден и следващия мач, който ти предстои. За мен това е много ценно", заяви Дамян Колев.

Дамян Колев се върна половин година назад, когато бе част от националния отбор, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините.

"Наистина беше уникално преживяване там. Постигнахме резултат, който може би много малко хора очакваха, че е възможно, бяхме без очаквания. Отидохме да печелим всеки следващ мач. Излизахме всеки мач с нагласата, че трябва да победим, и така, стъпка по стъпка. И в един момент, следващия мач се оказа финала на световното. Нямаше мач, който да не беше напрегнат според мен. Много голяма буря от емоции. Последният мач на финала победиха ни съвсем заслужено Италия, тогава бяха по-добрия отбор със сигурност. Занапред не се знае какво ще бъде. Тогава просто бяха по-добри от нас. Но лично в мен имаше така малко разочарование от това, че сме загубили финал", разкри той.

Либерото на националния ни отбор изложи своите очаквания и амбиции, очертавайки целите, които си поставя непосредствено преди присъединяването си към подготовителния лагер на тима.

"Всеки един човек като състезател в отбора, всеки мач излиза да побеждава. Лигата на нациите предстои първо, там да успеем да играем в Топ 8 би било прекрасно за нас. Миналата година бяхме на една крачка от това. Тая година искам ние да сме в Топ 8, абсолютно възможно за нас като отбор. Пожелавам на мен и на всички мои съотборници здраве", завърши Колев.

