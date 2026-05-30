Българските волейболистки отстъпиха на Аржентина в първата контрола преди Лигата на нациите

Женският национален отбор по волейбол на България загуби с 0:3 (17:25, 26:28, 12:25) от Аржентина в първата контролна среща между двата тима, изиграна в Санта Фе. Проверката е част от подготовката на българките за участието им в тазгодишното издание на Лигата на нациите.

Старши треньорът Марчело Абонданца използва двубоя, за да изпробва различни игрови варианти и да даде възможност за изява на всички състезателки в състава. Най-резултатна за българския тим беше Микаела Стоянова с 9 точки, докато Дарина Нанева добави още 7.

Аржентинките наложиха превъзходство в първия и третия гейм, а във втората част българките бяха близо до изравняване на резултата, но домакините успяха да спечелят драматично с 28:26.

Двата отбора ще се срещнат отново в ранните часове на 3 юни българско време. Втората контрола ще се проведе в Росарио в спортната база на „Нюелс Олд Бойс“.

Проверките срещу Аржентина са част от процеса по адаптация и подготовка на националките преди първия турнир от Лигата на нациите в Бразилия.

Това беше втората официална контрола за българския тим през сезона. В първата „лъвиците“ се наложиха над Швеция с 3:1 в зала "Христо Ботев“ в София.

България ще открие участието си в Лигата на нациите с мач срещу Италия на 3 юни от 22:00 часа българско време.