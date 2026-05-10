Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа във Варна

Българският гимнастик Даниел Трифонов спечели сребърен медал във финала на прескок при мъжете от Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Националът се представи на високо ниво и заслужено зае второто място с общ резултат от 14.083 точки.

Победител в дисциплината стана Чун Чен от Малайзия с 14.183 точки, а третата позиция остана за унгареца Ботон Молнар с 14.050. Разликите между призьорите бяха минимални, което подчерта оспорвания характер на надпреварата.

Трифонов впечатли с двата си опита, като вторият му прескок бе изпълнен с отлична височина, скорост и стабилно приземяване, донесли му висока оценка от съдиите и аплодисментите на публиката в залата. Представянето му бе високо оценено и от специалистите, сред които и легендата Йордан Йовчев.

Освен успехите в спорта, Трифонов съчетава активно и образованието си - той е студент във втори курс със специалност "Икономика и финанси“.

