Радослав Кирилов: Успяхме да направим нещо велико

Радослав Киров определи като велико спечелването на титлата на Левски в Първа лига. Българският национал заяви, че годината е прекрасна и се радва от всичко, което „сините“ направиха.

Пред БНТ крилото, което може да играе и като нападател, сподели, че не е изпитвал подобно нещо във футбола.

„Не може да се опише, това е уникално нещо. Не съм изпитвал такова нещо във футбола, наистина прекрасна година. Успяхме да направим нещо велико, запомнящо се и за историята. Радвам се“, каза Кирилов.

