Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия...
Йоан Иванов се качи на подиума във Варна със сребро на...
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа...
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София

Втора етапна победа за французина

Пол Мание
Пол Мание спечели втора етапна победа в Джиро д‘Италия, след като пресече първи финалната линия на третия етап в София. Последният етап на българска земя беше от Пловдив до София с дължина 175 км.

Времето на победителя, който спечели с мощен финален спринт, е 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори се нареди италианецът Джонатан Милан от отбора на Лидъл-Трек – сочен за един от най-добрите спринтьори в днешния колоездачен спорт от специалистите. Третото място е за Дилан Груневеген (Нидерландия), и двамата с времето на победителя.

Победата на французина Мание се реши реално при преминаването на площад „Орлов мост“, когато основната група стопи на 6 секунди и след това погълна трима бегълци, измъкнали се над 100 км преди финала.

За Мание това е втори успех на българска земя, след като пак с финален спринт победи в Бургас.

Етапът беше предимно равнинен с изкачвания около Боровец. 98 километра преди влизането в София се откъснаха трима бегълци – испанецът Диего Севиля, както и италианците Мануеле Тароци от отбора на Бардиани, както и Алесандро Тонели от Полти-ВизитМалта. Севиля заложи на тази тактика и в трите дни, в които Обиколката се движеше по територията на България – ранна атака и поддържане на лидерска позиция максимално дълго време.

Авансът на тримата обаче беше стопен на 49 секунди от основната група на 37-ия километър преди финал – на разклона за село Долни Окол. Пасивът им слезе до 29 секунди на разклона за Пасарел, а на стъпването им на булевард „Цариградско шосе“ тримата водеха само с 18 секунди.

Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап
София е готова да посрещне финала от Джиро д'Италия 2026 в България (ГАЛЕРИЯ)
