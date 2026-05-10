Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със злато на висилка

Националът триумфира на висилка с 13.666 точки и добави второ отличие за деня от Световната купа по спортна гимнастика
Българският гимнастик Даниел Трифонов записа впечатляващо представяне на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, след като спечели златен медал на висилка и сребро на прескок, с което допринесе за общо четири отличия за страната ни в надпреварата.
Трифонов се изкачи на върха във финала на висилка при мъжете, където получи оценка от 13.666 точки. Българинът раздели първото място с германеца Тимо Едер, който също завърши със същия резултат, но по допълнителни показатели Трифонов бе поставен на първата позиция. Трети остана израелецът Рон Ортал с 13.566 точки.
По-рано през деня националът завоюва и сребърен медал на прескок. Той се представи стабилно и в двата си опита, за да събере сбор от 14.083 точки и да се нареди непосредствено зад победителя.
Силното представяне на Трифонов затвърди добрия ден за българската гимнастика във Варна, като страната ни приключи надпреварата с общо четири медала.
Успехите на родните състезатели пред родна публика показаха възходящата линия в развитието на мъжката ни гимнастика и дадоха сериозни поводи за оптимизъм преди предстоящите големи международни форуми.