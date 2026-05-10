Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със...
Даниел Трифонов: Чистото изпълнение ме изведе до златото

Българският гимнастик подчерта значението на изпълнението пред трудността след двата си медала във Варна

Даниел Трифонов: Чистото изпълнение ме изведе до златото
Българският гимнастик Даниел Трифонов не скри емоциите си след силното си представяне на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, където спечели злато на висилка и сребро на прескок.

"Емоциите не могат да се опишат, защото днес и двата уреда станаха по възможно най-добрия начин. Късметът беше на моя страна, показах най-доброто и това са резултатите“, сподели Трифонов непосредствено след финала.

Гимнастикът коментира и предизвикателството да участва в два толкова различни финала в рамките на един ден.

"Да, двата уреда са много различни, но това е спортът на гимнастиката – има няколко дисциплини. Трябва да се стараем на всяка една да сме най-добри. Прескокът, след като мина, остава зад мен – гледам към висилката и показвам това, което най-добре мога“, обясни той.

Във финала на висилка Трифонов и неговият съперник завършиха с равен резултат, но българинът грабна златото заради по-добро изпълнение. Именно това, според него, е ключовият урок за младите състезатели.

"Не е най-важно да играеш най-сложното съчетание. Трябва да се гони чистота, защото именно тя ми помогна да застана пред него“, подчерта националът.

С представянето си във Варна Даниел Трифонов затвърди добрата си форма и показа, че може да бъде сред водещите имена в мъжката спортна гимнастика.

Даниел Трифонов с втори медал, българинът над всички със злато на висилка
Сребро за Даниел Трифонов на прескок от Световната купа във Варна
#Световна купа по спортна гимнастика във Варна 2026 #Даниел Трифонов

Втора етапна победа за Пол Мание
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
София под блокада заради финала на Джиро д'Италия: Вижте къде ще бъде затворено за движение
Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
София посреща финала на Джиро д'Италия в България с блокади на движението
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
Втора етапна победа за Пол Мание
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
