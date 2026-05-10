Даниел Трифонов: Чистото изпълнение ме изведе до златото

Българският гимнастик Даниел Трифонов не скри емоциите си след силното си представяне на Световната купа по спортна гимнастика във Варна, където спечели злато на висилка и сребро на прескок.

"Емоциите не могат да се опишат, защото днес и двата уреда станаха по възможно най-добрия начин. Късметът беше на моя страна, показах най-доброто и това са резултатите“, сподели Трифонов непосредствено след финала.

Гимнастикът коментира и предизвикателството да участва в два толкова различни финала в рамките на един ден.

"Да, двата уреда са много различни, но това е спортът на гимнастиката – има няколко дисциплини. Трябва да се стараем на всяка една да сме най-добри. Прескокът, след като мина, остава зад мен – гледам към висилката и показвам това, което най-добре мога“, обясни той.

Във финала на висилка Трифонов и неговият съперник завършиха с равен резултат, но българинът грабна златото заради по-добро изпълнение. Именно това, според него, е ключовият урок за младите състезатели.

"Не е най-важно да играеш най-сложното съчетание. Трябва да се гони чистота, защото именно тя ми помогна да застана пред него“, подчерта националът.

С представянето си във Варна Даниел Трифонов затвърди добрата си форма и показа, че може да бъде сред водещите имена в мъжката спортна гимнастика.