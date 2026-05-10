Футболен климат

Съществува един доста необичаен проблем, който навярно все още не присъства в съзнанието на футболните фенове, но който също толкова вероятно ще ги тормози често през това лято. Времето! Климатът! Световното първенство по футбол започва точно след месец и – странно или не – вниманието трябва да бъде насочено освен към съставите и треньорите, и към възможни гръмотевици, бури, дъждове и градушки.

Високата влажност също ще тормози играчите. Напълно нормално и ФИФА признаха за задаващите се трудности, съобразявайки се с кодекса за запазването доброто здравословно състояние на футболистите. Точно заради това (но и заради маркетингови цели) са предвидени по 2 пауза в двете полувремена, по време на които ще може да се консумира вода.



Миналото лято вече имахме генерална репетиция за това, което ни очаква, защото шест от срещите по време на Световното клубно първенство бяха прекъсвани заради прекомерни горещини или задаващи се бури. Челси и Бенфика трябваше да чакат два часа, за да довършат мача си. Дори тогавашният мениджър на Челси Енцо Мареска каза на пресконференцията си след мача, че „Съединените Щати може би не са най-точната локация за провеждане на подобни форуми“, което звучеше прекалено остро, но и съдържащо известна истина в себе си. В южните градове на Съединените Щати и в Мексико температурите ще бъдат ужасни за играчите. Още повече че заради съобразяването с европейската публика доста от мачовете ще се играят в обедните часове местно време. Средната температура през юли в Канзас Сити е 33 градуса по Целзий, в Атланта – 32, в Далас – 35, в Маями – 33, в Монтерей – 36. Добавете и влажността и ще разберете, че охлаждането на тялото и организма няма да е най-лесната задача.

Подгответе се да следите няколко допълнителни фактора през това лято. Първо – „усеща се като“. Този индекс показва как тялото усеща температурите, а не реалната стойност на градусите. И тук проблемите се задълбочават – в Маями, например, 32 градуса по Целзий често се усещат като 40. Другият фактор се нарича Wet Bulb Globe Temperature, който изследва как тялото реагира на горещините. Счита се, че прагът на търпимост при елитните спортисти, след който високите градуси започват да влияят на представянето и кондицията, е 28 градуса. По този показател нещата никак не изглеждат добре, защото данните сочат, че в 14 от 16-те града, в които ще има мачове през това лято, средната температура през лятото е над 28 градуса. Над 30 градуса тялото вече изпада в стрес при натоварването, на което е подложено в професионалняи спорт.



Разбира се, мерки се взимат – на някои от стадионите (в Хюстън и Далас) покривите могат да бъдат затваряни, така че климатиците да редуцират градусите. Също в Хюстън, както и в Атланта, летните бури и гръмотевици са често явление. Ако в радиус от 10 километра от стадиона е засечена мълния, то играта трябва да бъде спряна за срок от 30 минути. И ако мислите, че притесненията са излишни, само си спомнете какво се случи с поредния кръг от Формула 1 в Маями съвсем наскоро.



Логично това води и до доста проблеми за привържениците, за журналистите. Защото на пръв поглед 30-минутно забавяне не е много. Но ако гоните полет? А ако удари втора светкавица? Задава се забавно лято, не го пропускайте.