Новият номер 10 на Англия?

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Фигурата с основополагащо значение за последните положителни резултати на Нотингам Форест без съмнение е капитанът Морган Гибс-Уайт. Импровизира, бележи, асистира, създава, води...

новият номер англия
Това може би не са най-славните дни за Нотингам Форест. Клубът все пак е двукратен европейски клубен шампион. Но определено са най-важните през този сезон. Форест и ексцентричният им гръцки собственик са на крачка от финала във втория по сила турнир на Стария континент, като същевременно победиха убедително Челси с 3:1 в понеделник. Направиха го с голяма част от резервните си състезатели и почти сигурно си осигуриха оцеляването и присъствието във Висшата лига и през 2026/2027. Фантастично!

Фигурата с основополагащо значение за последните положителни резултати без съмнение е капитанът Морган Гибс-Уайт. Импровизира, бележи, асистира, създава, води! Ужасната рана, която получи след сблъсъка с вратаря на Челси Роберт Санчес нито вгорчи настроението му, нито го накара да поиска почивка, а по-скоро допълнително повиши интереса към него в социалните мрежи. Дори наставникът на Форест Витор Перейра сподели, че само чудо може да помогне на халфа да играе в полуфиналния реванш срещу Астън Вила в четвъртък. Но чудесата са възможни, особено във футбола.

Гибс-Уайт има 13 гола в шампионата през сезона. Седем от тях дойдоха след началото на месец март. В края на същия този март селекционерът на Англия Томас Тухел остави извън състава си Гибс-Уайт. Но подобно решение за предстоящото световно първенство изглежда все по-малко вероятно. Полузащитникът на Нотингам има всички шансове да успее да убеди германския специалист, че не просто заслужава да попадне в разширената селекция, а заслужава да играе в ролята си на плеймейкър. Класически номер 10. В понеделник срещу Челси Морган Гибс-Уайт и Коул Палмър бяха на терена заедно за около 20 минути – и двамата спорят за вниманието на Тухел. Палмър, чието представяне се влоши драстично в последните месеци, започна като титуляр за „сините“. Създаването на шансове определено не се получаваше лесно за звездата на Челси, за капак той пропусна и дузпа. Гибс-Уайт се появи на терена през втората част. И асистира за гол на Форест шест минути по-късно.

Проблемът на халфа обаче далеч не е само Палмър, защото конкуренцията за поста в английския национален отбор действително е огромна. Кандидати не липсват – Морган Роджърс, Фил Фоудън, Джуд Белингам, Еберечи Езе. От всички изброени Морган Гибс-Уайт има най-много голове и асистенции, ако не броим дузпите – 16. Роджърс е с 14, Фоудън с 10, останалите не могат да се похвалят с двуцифрено измерение по тези показатели. Единствено Морган Роджърс е изиграл и повече минути в първенството от Гибс-Уайт. На всичкото отгоре коефициентът на полезно действие на капитана на Нотингам е забележителен – средно на мач той има 0.49 гола или асистенции. Никой друг няма повече, като единствено Фил Фоудън е със съизмерими показатели.

Ако обаче разглеждаме данните само за 2026, тогава Морган Гибс-Уайт е в своя собствена лига. Кандидати има, но конкуренция на практика няма. Ако елиминираме дузпите от статистиката, от януари насам халфът на Форест има 12 гола и асистенции във Висшата лига. От останалите, споменати в тази статия, най-близко до него е Морган Роджърс с ... 4. В крайна сметка Томас Тухел знае най-добро на кого може да разчита, но е повече от ясно, че треньорите винаги искат да залагат на играчите, които демонстрират най-добра форма. Определено моментното състояние на Гибс-Уайт е доста по-задоволително от другите основни заподозряни за неговата позиция. Вероятно Еберечи Еезе представлява най-сериозна "заплаха“, най-малкото защото сезонът на Арсенал върви повече от сполучливо, а това се отразява и на настроението на даден футболист. Какъвто да речем не е случаят с Фил Фоудън или Джуд Белингам.

Тухел ще обяви състава си на 30 май. И ще е странно, ако не видим името на Морган Гибс-Уайт в списъка.

#Морган Гибс-Уайт #ФК Нотингам Форест

