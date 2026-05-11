Как Джиро д'Италия се превърна в национален празник, обедини българите и разкри красотата на България пред целия свят

Дори след повече от век история и традиции, организаторите на Джиро д'Италия присъединиха към огромното събитие още една нова страна, от която да стартира състезанието на най-добрите в шосейното колоездене. И не сгрешиха! Факт, който по-късно и самият директор на обиколката Пауло Белино потвърди и определи, като “най-фантастичния старт в историята на Джирото”.

На стотици километри от Италия, обиколката за първи път посети и покори България. Покори сърцата на хиляди по улиците, на милиони по света.

Посланието, което оставя след себе си историческото ни домакинство надхвърля всички финансови сметки и всички очаквания към нас. България порозовя, не от срам, а от гордост.

България се справи отлично с организацията на мащабното събитие, което попадна в ефира на БНТ - традиция, която обществената медия продължава.

Според пийпълметричните данни на GARB Audience Measurement Bulgaria, всички преки излъчвания по БНТ 3 и по БНТ 1 са достигнали до 830 000 зрители. БНТ 3 е категоричният избор на зрителите, които са гледали преките предавания от трите етапа. Аудиторията на БНТ за Giro d'Italia надвишава 2 пъти аудиторията на конкурeнтния спортен канал в България, излъчващ пряко състезанието.

Всъщност стартовете извън Италия не са непознати, тъй като тази година Джирото отбеляза 16-ият път от първото изобщо състезание през 1909 г., в което обиколката започва извън пределите на своята родина.

Състезателите прекараха първите три етапа на Джиро д'Италия 2026, заобиколени от невероятни пейзажи, исторически забележителности, средновековни стени, предизвикателни планински вериги и разнообразна култура.

Честта да открие обиколката имаше древния град Несебър на брега на Черно море.

Първият етап на състезанието на 8 май започна в Несебър - обект на световното наследство на ЮНЕСКО, което бе отбелязано и от световните медии. Премина през още един град с богата история Созопол и завърши в Бургас, четвъртият по големина град в България, който в последните години се превърна в едно от най-предпочитаните места за живеене. Изненадващ победител по 147-километровото трасе стана 22-годишният французин Пол Матие.

Красотата на България бе разкрита и по време на най-дългия от трите етапа. Пелотонът стартира от Бургас и измина 221 км до Велико Търново. Състезателите преминаха през Бяла, Вратник и Лясковския манастир, а победител във втория етап стана уругваецът Гийермо Томас Силва.

Обичаната от българите Стара столица попадна в обектива на камерите и разкри достолепната си красота пред 700-милионната аудитория проследила обиколката на телевизионните си екрани в продължение на три дни.

За финал на домакинството бе избрано състезанието да стартира от втория по-големина град в България - Пловдив. Градът под тепетата - съчетаващ в себе си изумителна древна история и култура с модерните места за забавления предпочитани от чуждите туристи, също бе любезен домакин на мащабното събитие.

Колоездачите изминаха 175 км, преминавайки под бурните аплодисменти на хилядите по пъщитата в Пазарджик, Белово, Долна Баня, Костенец, Боровец и Самоков.

Финалът в столицата, спечелен отново от Пол Матие, постави точка на тридневното преживяване, а хилядите ентусиазирани хора по улиците, по които преминаха състезателите показаха, че България е щастлива и горда да приеме едно от най-големите спортни събития изобщо.

Какви са ползите от домакинството на България

Наред с възможността да се изследват и приемат предизвикателствата на непознат терен, разширяването на обиколката до България бе важно по много причини. Решението допринесе за разширяването на обхвата на състезателното колоездене до район в света, където то все още не е широко разпространено, нито е национален спорт, макар да има своята национална обиколка. Но след трите етапа провели се на наша територия, този факт със сигурност ще се промени. И ако имаме достатъчно разум и далновидност, родните деятели и ръководители, би трябвало да използват успеха на Джирото у нас, и да пренесат неговото положително влияние и върху Колоездачната обиколка на България, съпътствана неведнъж от редица проблеми. Или, нека продължим инерцията от Джиро д'Италия и превърнем подобно събитие в още един празник обединяващ българите.

Домакинството ни промени представите на милиони за България и то в положителна посока, което неминуемо означава и нов имидж за нея - древната държава, която иначе стои на дъното на редица икономически и социални класации. И дори ние, които макар да знаем, че имаме прекрасна страна като природа и исторически обекти, преоткрихме тази истина, но по-важното е може би, че и светът откри или може би преоткри в нова светлина малка България на картата на Европа.

Домакинството със сигурност ще повлияе и на международните отношения, ще даде икономически тласък на България като дестинация за туристи, спортисти и потенциално други международни събития от най-високо ниво. Факт, който бе отбелязан по време на самото състезание от мнозина. Стотиците коментари, които заляха социалните мрежи, обединяваха в себе си мнението, че България е много красива страна, която трябва да се посети. Редица чужденци, дошли за събитието у нас, споделиха положителните си оценки и за българската кухня.

България предложи и на състезатели и на милионите зрители възможност да се насладят на зелени пейзажи и разнообразни пътища, а всеки от трите дни бе превърнат най-вече от хората в незабравим розов празник по трасето на емблематичната надпревара. Масови празненства съпътстваха обиколката, а хилядите въвлечени в нейната магия, споделяха клипове и снимки в социалните мрежи.

Джиро д'Италия показа, че не е само престижно спортно събитие, но и социален и културен феномен.

След първите три етапа в България, 109-ото издание на Джиро д'Италия ще се завърне на позната територия и ще извърви още 18 етапа. Четвъртият етап във вторник, 12 май връща състезателите в Италия за 138-километрово пътуване от Катандзаро до Козенца, намиращи се в Калабрия - южната част на полуострова. Добавяйки общо три дни почивка към програмата, обиколката ще акустира в Рим за финала на състезанието на 31 май.

България беше незабравим домакин - факт, който ще топли сърцата ни дълго време, но и оценка, която задължава. Да, Джиро д'Италия успя да докосне сърцата и да повдигне замрялото ни самочувствие. А ние му отвърнахме с много усмивки и любов, и го превърнахме в национален празник!