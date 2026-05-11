БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:27 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Министърът на туризма: Джиро д'Италия показа пред света България с нейната красота, енергия и дух

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Българското домакинство, в чиято подготовка участие взеха институции, общините, бизнесът и екипите на Министерството на туризма, получи висока оценка и от изпълнителния директор на Джиро д'Италия Пауло Белино. БНТ 3 предава на живо първите три етапа на състезанието, които се проведоха в България.

министърът туризма джиро диталия показа света българия нейната красота енергия дух
Снимка: Министерство на туризма
Слушай новината

България успешно посрещна първите три етапа от Giro d'Italia 2026 – Grande Partenza Bulgaria, които преминаха през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. В рамките на около 550 километра на българска земя страната ни беше във фокуса на едно от най-големите спортни събития в света и достигна до милиони зрители чрез международното телевизионно и дигитално покритие на състезанието. След финала на българските етапи министърът на туризма д-р Илин Димитров подчерта, че Джиро д'Италия е превърнало България в световна сцена и е показало пред света страната ни такава, каквато я познаваме – вдъхновяваща, пълна с енергия и дух.

„550 километра на българска земя показаха страната ни пред милиони хора по света такава, каквато я познаваме ние - вдъхновяваща и пълна с енергия и дух“, заяви министър Димитров.

Той благодари на всички институции, общини, организатори, представители на бизнеса и екипи, които са работили за успешното провеждане на събитието, като отбеляза, че резултатът ясно показва какво може да бъде постигнато, когато държавата, местната власт и секторът работят съвместно.

Министърът отправи специална благодарност и към българската публика – хилядите хора по улиците на Бургас, Несебър, София и по цялото трасе, които посрещнаха състезателите с ентусиазъм и превърнаха преминаването на Джиро д'Италия през България в истински празник на спорта.

„Убеден съм, че след тези дни милиони хора по света ще запомнят не само Джиро д'Италия, но и страната ни – с нейната красота, дух и сърце. Заповядайте в България“, каза още д-р Илин Димитров.

Българското домакинство, в чиято подготовка участие взеха институции, общините, бизнесът и екипите на Министерството на туризма, получи висока оценка и от изпълнителния директор на Джиро д'Италия Пауло Белино.

Той определи тазгодишния старт като „един от най-фантастичните стартове на Джиро д’Италия“ и отличи специално българската публика.

„Вашата страна се показва по цял свят. Ентусиазмът е толкова голям, че не го очаквахме. Атмосферата е една от най-добрите, които сме преживявали. Всичко беше абсолютно перфектно“, заяви Белино.

Свързани статии:

Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме
Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме
"Ние все още не осъзнаваме въздействието, което имаше това събитие...
Чете се за: 05:02 мин.
Пауло Белино: Това е един от най-фантастичните стартове на Джиро д'Италия
Пауло Белино: Това е един от най-фантастичните стартове на Джиро д'Италия
Изпълнителният директор на Джиро д'Италия отличи страхотната...
Чете се за: 01:57 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Втора етапна победа за Пол Мание
1
Втора етапна победа за Пол Мание
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
2
Верижна катастрофа затруднява движението по Е-79 край Благоевград
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
3
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
4
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
5
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над 400 души
6
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Джиро д'Италия

Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме
Димитър Петров: Сумата, която сме похарчили за домакинството на Джиро д'Италия, е в пъти по-малко от ползите, които получихме
Васил Терзиев награди Пол Мание за триумфа, Енчо Керязов окуражи лидера Гийермо Томас Силва Васил Терзиев награди Пол Мание за триумфа, Енчо Керязов окуражи лидера Гийермо Томас Силва
Чете се за: 01:17 мин.
Джиро д'Италия в България финишира в София (ГАЛЕРИЯ) Джиро д'Италия в България финишира в София (ГАЛЕРИЯ)
Енчо Керязов: Джиро д'Италия е прекрасен начин, да презентираме България пред света Енчо Керязов: Джиро д'Италия е прекрасен начин, да презентираме България пред света
Чете се за: 01:07 мин.
Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап Пол Мание: Не бях никак сигурен, че ще спечеля този етап
Чете се за: 00:50 мин.
Христо Зайков: Спринтьорските отбори си играеха на котка и мишка Христо Зайков: Спринтьорските отбори си играеха на котка и мишка
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет от мерки в парламента Срещу високите цени: "Прогресивна България" внася пакет от мерки в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ) Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото време през май (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Министрите на външните работи на ЕС се събират в Брюксел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов мост"...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Почитаме светите братя Кирил и Методий
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ