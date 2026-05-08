Детската градина на Реал Мадрид

Какво се случва в Реал Мадрид? Много хора си задават този въпрос, защото сигналите, които пристигат постоянно от „Сантиаго Бернабеу“ са притеснителни, меко казано. Сезонът е провален след ранното отпадане в Шампионската лига, а в Ла Лига Барселона може да спечели титлата още в този кръг. При това по ирония на съдбата точно срещу Кралския клуб. Но проблемът е, че и футболистите очевидно са неконтролируеми. В Интернет вървят петиции, целящи да накарат Килиан Мбапе да си тръгне от Мадрид. Федерико Валверде и Орелиен Чуамени май са се били повече от веднъж, което е тотално неприемливо за най-успелия отбор на Стария континент. Сигналите са за убийствен разрив в отношенията между треньор и футболисти, част от които непрестанно се сърдят и цупят. Като в детската градина, когато нечии претенции и капризи не са удовлетворени.

Да, Реал Мадрид знае какво е да се занимаваш с особените характери на големите звезди, но напоследък нещата сякаш излизат извън контрол. Атмосферата е отровена. На тренировъчната база е имало скандал и между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Килиан Мбапе пък неотдавна обиди човек от треньорския щаб по неясни причини. Ръкопашната свада между Чуамени и Валверде дори докара травма на уругваеца, който ще отсъства в следващите десетина дни. Задава се гостуване на Барселона през уикенда и при победа каталунците ще защитят титлата си, което ще означава втори пореден сезон без трофей за Реал Мадрид. И това изглежда като най-малкия проблем в момента за столичния тим.

Конфликтът между Валверде и Чуамени е пламнал след забележка на французина към съотборника му за прекалено грубо влизане на тренировката. Кавгата се е преместила в съблекалнята, където е трябвало да се намесят и други от играчите, за да не се стигне до ескалация. Всичко това се случва във вторник. На следващия ден преди тренировката уругваецът се е здрависал с всички в отбора освен с Чуамени. По-късно Валверде на няколко пъти е провокирал колегата си без ответна реакция. Нещата отново са продължили чак до съблекалнята, където Чуамени е ударил съотборника си, последвал е бой, а Валверде е ударил главата си в маса, губейки съзнание. Всичко това твърдят свидетели, пожелали анонимност, цитирани от The Athletic. Всички са се изплашили за състоянието му, а когато се е свестил, уругваецът заедно с един от докторите на клуба са откарани до болница. Един от директорите на Реал Мадрид – Хосе Анхел Санчес е влязъл в съблекалнята, за да информира всички, че ще бъдат предприети действия към провинилите се.

Остава впечатлението, че Валверде е с по-сериозна вина за случилото се и това не изненадва близките до отбора хора, които твърдят, че поведението му е било сходно в последните месеци и е било крайно непохдодящо за капитан на Реал Мадрид.

Напрежението определено започна да се покачва прекомерно, след като въпросната грозна случка се случва на фона на упреците към Килиан Мбапе, който си взе почивка и отиде с приятелката си в Сардини, докато се предполагаше, че би трябвало да полага усилия да се възстанови от травмата в бедрения мускул, за да е готов за мача с Барселона. Анализатори и фенове определено не приеха добре факта, че частният самолет на френския нападател кацна в Мадрид малко преди мача на отбора срещу Еспаньол ... в Барселона.

Да не забравяме, че сезонът започна с Шаби Алонсо начело. Успехът му с Байер Леверкузен не само, че не се прехвърли автоматично в испанската столица, а така и не пристигна на „Сантиаго Бернабеу“. Друга от звездите на Кралския клуб – Винисиус Жуниор – меко казано не беше в добри отношения с Алонсо, което естествено се усети и отрази на представянето на тима. Идването на Алваро Арбелоа не смекчи гнева на играчите, които все по-често изпускаха си нервите дори в професионална обстановка. Джуд Белингам и Винисиус размениха остри реплики, като бразилецът крещеше: „Затваряй си устата!“ ... по време на реванша срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, така че целият свят да види неразборията между двамата. Дани Карвахал и Давид Алаба получават все по-периферна роля в отбора и сякаш са на няколко седмици от раздяла с клуба и влиянието им в съблекалнята е избледняло, да не казваме – изчезнало.

Хаос в чиста форма. Който говори красноречиво, че в Реал Мадрид има нужда от смяна на чипа. И на възпитанието, защото почти всички в отбора са склонни да нарушават правила, да се държат арогантно и да не уважават съотборници, треньори или фенове.