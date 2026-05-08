БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На първото заседание на новото правителство Румен Радев...
Чете се за: 06:35 мин.
Премиерът Румен Радев: Ние таван на цените няма да налагаме
Чете се за: 05:22 мин.
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 02:25 мин.
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 05:00 мин.
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Чете се за: 01:02 мин.
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
Чете се за: 02:00 мин.
Кабинетът "Радев" полага клетва в Народното...
Чете се за: 02:35 мин.
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

Детската градина на Реал Мадрид

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Запази
детската градина реал мадрид
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Какво се случва в Реал Мадрид? Много хора си задават този въпрос, защото сигналите, които пристигат постоянно от „Сантиаго Бернабеу“ са притеснителни, меко казано. Сезонът е провален след ранното отпадане в Шампионската лига, а в Ла Лига Барселона може да спечели титлата още в този кръг. При това по ирония на съдбата точно срещу Кралския клуб. Но проблемът е, че и футболистите очевидно са неконтролируеми. В Интернет вървят петиции, целящи да накарат Килиан Мбапе да си тръгне от Мадрид. Федерико Валверде и Орелиен Чуамени май са се били повече от веднъж, което е тотално неприемливо за най-успелия отбор на Стария континент. Сигналите са за убийствен разрив в отношенията между треньор и футболисти, част от които непрестанно се сърдят и цупят. Като в детската градина, когато нечии претенции и капризи не са удовлетворени.

Да, Реал Мадрид знае какво е да се занимаваш с особените характери на големите звезди, но напоследък нещата сякаш излизат извън контрол. Атмосферата е отровена. На тренировъчната база е имало скандал и между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Килиан Мбапе пък неотдавна обиди човек от треньорския щаб по неясни причини. Ръкопашната свада между Чуамени и Валверде дори докара травма на уругваеца, който ще отсъства в следващите десетина дни. Задава се гостуване на Барселона през уикенда и при победа каталунците ще защитят титлата си, което ще означава втори пореден сезон без трофей за Реал Мадрид. И това изглежда като най-малкия проблем в момента за столичния тим.

Конфликтът между Валверде и Чуамени е пламнал след забележка на французина към съотборника му за прекалено грубо влизане на тренировката. Кавгата се е преместила в съблекалнята, където е трябвало да се намесят и други от играчите, за да не се стигне до ескалация. Всичко това се случва във вторник. На следващия ден преди тренировката уругваецът се е здрависал с всички в отбора освен с Чуамени. По-късно Валверде на няколко пъти е провокирал колегата си без ответна реакция. Нещата отново са продължили чак до съблекалнята, където Чуамени е ударил съотборника си, последвал е бой, а Валверде е ударил главата си в маса, губейки съзнание. Всичко това твърдят свидетели, пожелали анонимност, цитирани от The Athletic. Всички са се изплашили за състоянието му, а когато се е свестил, уругваецът заедно с един от докторите на клуба са откарани до болница. Един от директорите на Реал Мадрид – Хосе Анхел Санчес е влязъл в съблекалнята, за да информира всички, че ще бъдат предприети действия към провинилите се.

Остава впечатлението, че Валверде е с по-сериозна вина за случилото се и това не изненадва близките до отбора хора, които твърдят, че поведението му е било сходно в последните месеци и е било крайно непохдодящо за капитан на Реал Мадрид.

Напрежението определено започна да се покачва прекомерно, след като въпросната грозна случка се случва на фона на упреците към Килиан Мбапе, който си взе почивка и отиде с приятелката си в Сардини, докато се предполагаше, че би трябвало да полага усилия да се възстанови от травмата в бедрения мускул, за да е готов за мача с Барселона. Анализатори и фенове определено не приеха добре факта, че частният самолет на френския нападател кацна в Мадрид малко преди мача на отбора срещу Еспаньол ... в Барселона.

Да не забравяме, че сезонът започна с Шаби Алонсо начело. Успехът му с Байер Леверкузен не само, че не се прехвърли автоматично в испанската столица, а така и не пристигна на „Сантиаго Бернабеу“. Друга от звездите на Кралския клуб – Винисиус Жуниор – меко казано не беше в добри отношения с Алонсо, което естествено се усети и отрази на представянето на тима. Идването на Алваро Арбелоа не смекчи гнева на играчите, които все по-често изпускаха си нервите дори в професионална обстановка. Джуд Белингам и Винисиус размениха остри реплики, като бразилецът крещеше: „Затваряй си устата!“ ... по време на реванша срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига, така че целият свят да види неразборията между двамата. Дани Карвахал и Давид Алаба получават все по-периферна роля в отбора и сякаш са на няколко седмици от раздяла с клуба и влиянието им в съблекалнята е избледняло, да не казваме – изчезнало.

Хаос в чиста форма. Който говори красноречиво, че в Реал Мадрид има нужда от смяна на чипа. И на възпитанието, защото почти всички в отбора са склонни да нарушават правила, да се държат арогантно и да не уважават съотборници, треньори или фенове.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Федерико Валверде #ФК Реал Мадрид #Орелиен Чуамени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
2
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
3
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета "Радев"
4
Евтим Милошев – номиниран за министър на културата в кабинета...
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в кабинета "Радев"
5
Катя Ивкова – номинирана за министър на здравеопазването в...
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията в кабинета "Радев"
6
Александър Пулев – номиниран за вицепремиер и министър на...

Най-четени

Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
1
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
2
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри в новото правителство?
3
Проектокабинетът "Радев": Кои са номинираните за министри...
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
4
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
5
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на 8 май
6
Указът за възлагане на мандат на Румен Радев ще бъде обнародван на...

Още от: Европейски футбол

Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед
Коул Палмър е отворен за трансфер в Манчестър Юнайтед
Йошко Гвардиол поднови тренировки след тежка контузия Йошко Гвардиол поднови тренировки след тежка контузия
Чете се за: 01:30 мин.
Борусия Дортмунд официално се раздели със Себастиан Кел Борусия Дортмунд официално се раздели със Себастиан Кел
Чете се за: 01:20 мин.
Юлиян Шустер: Много е трудно да се намерят правилните думи Юлиян Шустер: Много е трудно да се намерят правилните думи
Чете се за: 01:57 мин.
Унай Емери: За да спечелим Лига Европа, е важно да покажем нашите желания и мечти Унай Емери: За да спечелим Лига Европа, е важно да покажем нашите желания и мечти
Чете се за: 01:20 мин.
Реал Мадрид започна дисциплинарно производство след сблъсъка между Валверде и Чуамени Реал Мадрид започна дисциплинарно производство след сблъсъка между Валверде и Чуамени
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта основните приоритети
На първото заседание на новото правителство Румен Радев очерта...
Чете се за: 06:35 мин.
У нас
Церемония в Министерския съвет по приемане и предаване на властта Церемония в Министерския съвет по приемане и предаване на властта
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО) Кабинетът "Радев" положи клетва пред Народното събрание (ВИДЕО)
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026 НА ЖИВО: Първият етап от Джиро д'Италия 2026
Чете се за: 02:25 мин.
Други спортове
Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за встъпването му в длъжност
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова: Очакваме бързи резултати от новото...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Първи сериозен тест за примирието: САЩ и Иран си размениха удари в...
Чете се за: 02:12 мин.
Близък изток
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ