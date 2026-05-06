Убийственото трио на Байерн се нарежда сред най-великите в историята

Когато Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас се устремят към вратата, изходът обикновено е само един. Попитайте Аталанта, Реал Мадрид, Пари Сен Жермен и почти всеки отбор в Германия – всички могат да потвърдят класата на най-страшното нападателно трио в Европа.

Откакто заиграха заедно през август, Кейн, Диас и Олисе са отбелязали над 100 гола във всички турнири за Байерн. Те са едва петото трио от началото на века, достигнало тази граница.

Именно това е една от основните причини германският шампион да се стреми към требъл – след спечелената Бундеслига, тимът преследва и Купата на Германия, както и трофея в Шампионската лига.

Но къде се нареждат те сред най-великите атакуващи тройки в последните години?

Преди реванша от полуфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен – при изоставане 4:5 след първия мач – BBC Sport разглежда по-детайлно статистиката.

Барселона на Гуардиола и възходът на атакуващите тройки

Тройките в нападение са използвани отдавна във футбола, но никога не са били толкова популярни, колкото през последните около 15 години.

Голям принос за това има Барселона на Пеп Гуардиола между 2008 и 2012 година. Под негово ръководство каталунците печелят две Шампионски лиги и три титли в Ла Лига със стил, основан на владение на топката. Системата е революционна – без класически централен нападател, с гъвкаво движение както в халфовата линия, така и в атака.

Лионел Меси често действа в центъра на нападението, но се връща назад, за да извлича защитници и да създава пространства за съотборниците си или числено предимство в средата на терена.

Резултатът е динамичен стил на игра, който се оказва почти невъзможен за спиране и носи на Барселона 14 трофея в този период.

Оттогава атакуващите тройки стават широко разпространени в Европа, като Реал Мадрид и ПСЖ също използват подобни схеми.

В Англия най-близкият пример до идеята на Гуардиола е триото на Ливърпул – Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах. В продължение на пет сезона Фирмино играе централна роля, свързвайки линиите и освобождавайки пространства за Мане и Салах. Това трио е смятано за едно от най-великите в историята на английския футбол, като печели редица големи трофеи.

Числата в последните години

Днес Байерн Мюнхен е обект на завист в Европа. С привличането на Кейн, Олисе и Диас в три поредни трансферни прозореца от 2023 година насам, баварците постепенно изграждат най-смъртоносната атака на континента.

След като и тримата се разписаха в първия полуфинал срещу ПСЖ, Байерн стана първият германски отбор с нападателно трио, достигнало 100 гола в рамките на един сезон. Подобно постижение е рядкост. От сезон 2013/14 насам това се е случвало само пет пъти, като три от тях са дело на едно и също трио.

Барселона с Меси, Суарес и Неймар държи върха – с 122, 131 и 111 гола в три поредни сезона между 2014 и 2017 година.

Реал Мадрид също има своето легендарно трио – Гарет Бейл, Кристиано Роналдо и Карим Бензема отбелязват 100 гола през сезон 2014/15.

Ливърпул с Салах, Фирмино и Мане достига 91 попадения през 2017/18, малко под границата.

А сега Байерн отново има трио с над 100 гола – Олисе, Кейн и Диас.

Сравнение с ПСЖ

ПСЖ също разполагаше със звездна тройка в лицето на Меси, Неймар и Килиан Мбапе. Днес парижани залагат на Усман Дембеле, Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия. Те не са толкова резултатни като триото на Байерн, но компенсират с динамика, креативност и непредсказуемост.

През миналия сезон най-резултатни за ПСЖ бяха Дембеле (33), Гонсало Рамош (18) и Брадли Баркола (21) с общо 72 гола. Дуе (15), Кварацхелия (7) и Дембеле (33) отбелязаха общо 55.

През настоящата кампания Дуе (12), Кварацхелия (18) и Дембеле (18) имат общо 48 гола – далеч от 101-те попадения на триото на Байерн.

Атаката на Байерн е ясно структурирана – Диас вляво, Олисе вдясно и Кейн в центъра, което гарантира постоянство. При ПСЖ схемата на Луис Енрике залага на свобода – нападателите често сменят позициите си и разчитат на импровизация, особено в големите мачове.