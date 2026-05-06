БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Чете се за: 08:17 мин.
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Чете се за: 04:07 мин.
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Чете се за: 04:52 мин.
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Убийственото трио на Байерн се нарежда сред най-великите в историята

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:52 мин.
Спорт
Запази

Диас, Кейн и Олисе минаха границата от 100 гола за един сезон.

байерн мюнхен откри кампанията новия сезон рагромна победа хари кейн избухна хеттрик
Слушай новината

Когато Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас се устремят към вратата, изходът обикновено е само един. Попитайте Аталанта, Реал Мадрид, Пари Сен Жермен и почти всеки отбор в Германия – всички могат да потвърдят класата на най-страшното нападателно трио в Европа.

Откакто заиграха заедно през август, Кейн, Диас и Олисе са отбелязали над 100 гола във всички турнири за Байерн. Те са едва петото трио от началото на века, достигнало тази граница.

Именно това е една от основните причини германският шампион да се стреми към требъл – след спечелената Бундеслига, тимът преследва и Купата на Германия, както и трофея в Шампионската лига.

Но къде се нареждат те сред най-великите атакуващи тройки в последните години?

Преди реванша от полуфиналите в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен – при изоставане 4:5 след първия мач – BBC Sport разглежда по-детайлно статистиката.

Барселона на Гуардиола и възходът на атакуващите тройки

Тройките в нападение са използвани отдавна във футбола, но никога не са били толкова популярни, колкото през последните около 15 години.

Голям принос за това има Барселона на Пеп Гуардиола между 2008 и 2012 година. Под негово ръководство каталунците печелят две Шампионски лиги и три титли в Ла Лига със стил, основан на владение на топката. Системата е революционна – без класически централен нападател, с гъвкаво движение както в халфовата линия, така и в атака.

Лионел Меси често действа в центъра на нападението, но се връща назад, за да извлича защитници и да създава пространства за съотборниците си или числено предимство в средата на терена.

Резултатът е динамичен стил на игра, който се оказва почти невъзможен за спиране и носи на Барселона 14 трофея в този период.

Оттогава атакуващите тройки стават широко разпространени в Европа, като Реал Мадрид и ПСЖ също използват подобни схеми.

В Англия най-близкият пример до идеята на Гуардиола е триото на Ливърпул – Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах. В продължение на пет сезона Фирмино играе централна роля, свързвайки линиите и освобождавайки пространства за Мане и Салах. Това трио е смятано за едно от най-великите в историята на английския футбол, като печели редица големи трофеи.

Числата в последните години

Днес Байерн Мюнхен е обект на завист в Европа. С привличането на Кейн, Олисе и Диас в три поредни трансферни прозореца от 2023 година насам, баварците постепенно изграждат най-смъртоносната атака на континента.

След като и тримата се разписаха в първия полуфинал срещу ПСЖ, Байерн стана първият германски отбор с нападателно трио, достигнало 100 гола в рамките на един сезон. Подобно постижение е рядкост. От сезон 2013/14 насам това се е случвало само пет пъти, като три от тях са дело на едно и също трио.

Барселона с Меси, Суарес и Неймар държи върха – с 122, 131 и 111 гола в три поредни сезона между 2014 и 2017 година.

Реал Мадрид също има своето легендарно трио – Гарет Бейл, Кристиано Роналдо и Карим Бензема отбелязват 100 гола през сезон 2014/15.

Ливърпул с Салах, Фирмино и Мане достига 91 попадения през 2017/18, малко под границата.

А сега Байерн отново има трио с над 100 гола – Олисе, Кейн и Диас.

Сравнение с ПСЖ

ПСЖ също разполагаше със звездна тройка в лицето на Меси, Неймар и Килиан Мбапе. Днес парижани залагат на Усман Дембеле, Дезире Дуе и Хвича Кварацхелия. Те не са толкова резултатни като триото на Байерн, но компенсират с динамика, креативност и непредсказуемост.

През миналия сезон най-резултатни за ПСЖ бяха Дембеле (33), Гонсало Рамош (18) и Брадли Баркола (21) с общо 72 гола. Дуе (15), Кварацхелия (7) и Дембеле (33) отбелязаха общо 55.

През настоящата кампания Дуе (12), Кварацхелия (18) и Дембеле (18) имат общо 48 гола – далеч от 101-те попадения на триото на Байерн.

Атаката на Байерн е ясно структурирана – Диас вляво, Олисе вдясно и Кейн в центъра, което гарантира постоянство. При ПСЖ схемата на Луис Енрике залага на свобода – нападателите често сменят позициите си и разчитат на импровизация, особено в големите мачове.

Свързани статии:

В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ
В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ
Кой ще играе с Арсенал за трофея в Шампионската лига - отговоорът...
Чете се за: 02:15 мин.
Хакими пропуска реванша срещу Байерн Мюнхен
Хакими пропуска реванша срещу Байерн Мюнхен
27-годишният футболист няма да бъде възстановен навреме.
Чете се за: 01:27 мин.
#Майкъл Олис #ФК Байерн Мюнхен #Луис Диас #Хари Кейн

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност" – кога ще заработи системата?
1
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет и авиодемонстрации
2
Без военен парад: България отбелязва Деня на храбростта с водосвет...
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
3
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в...
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
4
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха...
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
5
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7...
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на живо по БНТ 3
6
Гледайте представянето на отборите в Джиро д'Италия 2026 на...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Коя е Михаела Доцова?
2
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
3
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
4
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
5
България е на първо място по изчезване на населението в целия свят
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Шампионска лига

От еуфорията в Лондон до яростта в Мадрид: отзвукът след завръщането на Арсенал във финала на Шампионската лига
От еуфорията в Лондон до яростта в Мадрид: отзвукът след завръщането на Арсенал във финала на Шампионската лига
Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща
Чете се за: 01:42 мин.
Диего Симеоне: Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме Диего Симеоне: Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме
Чете се за: 01:17 мин.
Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив
Чете се за: 01:02 мин.
Луис Енрике: Очаква ни мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа с вълнуващ сценарий Луис Енрике: Очаква ни мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа с вълнуващ сценарий
Чете се за: 05:40 мин.
В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните знамена, военна авиация прелетя над София
Денят на храбростта: Празникът започна с освещаване на бойните...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ) Ден на храбростта и празник на Българската армия - водосвет на бойните знамена(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е армия на чест, дълг и бъдеще
Чете се за: 08:17 мин.
У нас
Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза Конфликът в Близкия изток: "Епична ярост" приключи, "Проект Свобода" е на пауза
Чете се за: 03:52 мин.
САЩ и Канада
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма военен...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
В памет на загиналите български военни - с венци и цветя отдават...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Почетна смяна на караула в празничния 6 май
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
6 май в Лос Анджелис: Сънародниците ни отбелязаха празника с богата...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ