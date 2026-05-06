Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ

Кой ще играе с Арсенал за трофея в Шампионската лига - отговоорът идва тази вечер на "Алианц Арена".

В очакване на нов голов трилър: Байерн приема шампиона ПСЖ
Байерн Мюнхен приема Пари Сен Жермен в реванш от полуфиналите на Шампионска лига. Двубоят на стадион "Алианц Арена" е тазе вечер от 22:00 часа. В първия сблъсък на "Парк де Пренс" двата отбора направиха зрелищен мач с краен резултат 5:4 за парижани.

И двата тима показаха, че няма да изневерят на атакуващия си стил. Съставът на Луис Енрике впечатли с ефективност пред гола, но остави пространства в защита, от които германците се възползваха. От своя страна Байерн заложи на типичната си висока преса и офанзивна игра, но също демонстрира колебания в отбрана.

Формата на Байерн преди реванша остава впечатляваща - 8 победи в последните 10 мача и сериозна резултатност. Отборът редовно бележи по 3-4 гола, както се видя срещу Майнц (4:3), Щутгарт (4:2) и дори срещу Реал Мадрид (4:3). Въпреки това, защитата допуска твърде лесно попадения - нещо, което може да се окаже решаващо срещу отбор като ПСЖ, както се видя в първия мач.

Парижани също са в добра серия. Победите над Ливърпул (2:0, 2:0) в предишния кръг са показателни за зрялост в играта, а успехът срещу Байерн с 5:4 затвърди увереността им. Въпреки лекото колебание при равенството с Лориен (2:2) в първенството, тимът остава изключително опасен в нападение.

Луис Енрике няма да може да разчита на мароканския национал Ашраф Хакими, който получи контузия на дясното бедро в края на първия двубой срещу баварците и ще отсъства следващите няколко седмици. Очаква се той да бъде заменен в стартовия състав от френския национал Уорън Заир-Емери, който номинално е халф.

Очаква ни нов голов спектакъл, а залогът е място на финала, където вече се класира Арсенал.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Байерн Мюнхен #ПСЖ

