БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:50 мин.
Спорт
Запази

Букайо Сака донесе дългоочакваният от 20 години финал за "артилеристите" в края на първото полувреме, а възпитаниците на Артета удържаха натиска след почивката.

Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига
Слушай новината

Арсенал победи Атлетико Мадрид с 1:0 в реванша от полуфиналите на Шампионската лига и с общ резултат 2:1 си осигури място на финала в турнира.

Двубоят на „Емирейтс“ започна с високо темпо и предпазлива игра от страна и на двата отбора след равенството 1:1 в първата среща. Гостите от Мадрид първи стигнаха до по-опасна ситуация, след като Джулиано Симеоне намери Хулиан Алварес, но ударът му премина покрай вратата.

Феновете на Арсенал създадоха впечатляваща атмосфера на "Емирейтс“ с послание "По земя и по море“.

Двубоят на "Емиратс“ започна с високо темпо и предпазлива игра от страна и на двата отбора след равенството 1:1 в първата среща. Гостите от Мадрид първи стигнаха до по-опасна ситуация, след като Джулиано Симеоне намери Хулиан Алварес, но ударът му премина покрай вратата.

Секунди по-късно Арсенал пренесе играта и Калафиори на свой ред опита удар с левия крак от дистанция, но прати топката високо над вратата на Облак.

В 11-ата минута Гризман напредна по фланга и центрира ниско, а Давид Рая не успя да улови добре и изби топката към Джулиано Симеоне. Аржентинецът беше само на няколко метра от вратата, но Деклан Райс направи решителен шпагат и предотврати сигурна опасност.

В 17-ата минута Арсенал стигна до отлична възможност след добре разигран корнер. Топката бе насочена към далечната греда, където Букайо Сака се измъкна непокрит и имаше време да стреля от воле, но не успя да уцели добре и прати топката встрани от вратата.

Две минути по-късно "артилеристите“ отново застрашиха съперника. Сака бе в основата на атаката, след като проби по десния фланг и центрира опасно в наказателното поле. Топката достигна до Габриел, който стреля от границата на пеналтерията, но ударът му премина на сантиметри покрай гредата.

В 28-ата минута Маркос Йоренте се включи добре по десния фланг и центрира опасно към далечната греда, но топката се размина с Лукман.

В 35-ата минута Леандро Тросар навлезе в наказателното поле на "дюшекчиите" и потърси дузпа след лек контакт с Антоан Гризман, но съдията не уважи претенциите му. Топката обаче попадна в Деклан Райс, който отправи мощен удар от дистанция, но след рикошет тя излезе извън очертанията на вратата.

Ключовият момент в мача дойде в 44-ата минута. Виктор Гьокереш се измъкна зад защитата и извади Ян Облак от позиция, Леандро Тросар отправи удар, който бе спасен, но при добавката Сака бе безпогрешен.

В началото на второто полувреме Атлетико Мадрид показа по-офанзивен подход, след като Диего Симеоне направи тактическа промяна и премина към защита с четирима, изтегляйки Джулиано Симеоне по-напред в атаката. Това бързо даде резултат като натиск, а гостите започнаха да търсят изравнителен гол.

В 51-ата минута Джулиано Симеоне бе на крачка от гола, но Габриел се намеси решително и предотврати сигурно попадение.

Две минути по-късно Антоан Гризман намери пространство пред наказателното поле и отправи нисък удар, но Давид Рая реагира отлично и изби топката. При добавката Габриел изчисти, като в ситуацията бе фаулиран от Марк Пубил. Секунди по-късно Рикардо Калафиори извърши нарушение срещу Гризман в наказателното поле, но играта вече беше спряна заради предходния фаул.

Арсенал отговори с опасни контраатаки, а Деклан Райс бе двигателят в средата на терена. В 65-ата минута „артилеристите“ пропуснаха да решат всичко, след като Гьокереш стреля над вратата от отлична позиция.

В заключителните минути домакините контролираха играта и не позволиха на Атлетико да наложи сериозен натиск.

В 86-ата минута Атлетико пропусна златен шанс да изравни, след като Сьорлот получи топката на около 12 метра от вратата, но не успя да уцели добре и прати удара си встрани.

В добавеното време напрежението ескалира, като и двамата треньори Микел Артета и Диего Симеоне получиха жълти картони, но Арсенал запази концентрация и затвори мача.

Така лондончани стигнаха до първия си финал в Шампионската лига от години насам, където ще се изправят срещу победителя от другия полуфинал между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен.

Свързани статии:

Мощната атака на Арсенал срещa прагматизма на Атлетико Мадрид
Мощната атака на Арсенал срещa прагматизма на Атлетико Мадрид
Двубоят на стадион "Емиратс" започва в 22:00 часа.
Чете се за: 01:25 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Атлетико Мадрид #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
1
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на "Евровизия"
2
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
3
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Започват консултациите при президента Илияна Йотова
4
Започват консултациите при президента Илияна Йотова
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
5
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
Теодор Салпаров сменя волейболната зала с футболния терен в "Мача на надеждата"
6
Теодор Салпаров сменя волейболната зала с футболния терен в...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Коя е Михаела Доцова?
3
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
4
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе
6
Шофьор с 3,40 промила се вряза в ограждения пред МВР - Русе

Още от: Шампионска лига

Луис Енрике: Един гол аванс не означава нищо във футбола
Луис Енрике: Един гол аванс не означава нищо във футбола
Венсан Компани: Вярваме в себе си и знаем, че можем да победим ПСЖ Венсан Компани: Вярваме в себе си и знаем, че можем да победим ПСЖ
Чете се за: 01:37 мин.
Мощната атака на Арсенал срещa прагматизма на Атлетико Мадрид Мощната атака на Арсенал срещa прагматизма на Атлетико Мадрид
Чете се за: 01:25 мин.
Симеоне: Бяхме по-добрият отбор след почивката Симеоне: Бяхме по-добрият отбор след почивката
Чете се за: 01:45 мин.
Артета недоволства за отменената дузпа за Арсенал Артета недоволства за отменената дузпа за Арсенал
Чете се за: 02:35 мин.
Хакими пропуска реванша срещу Байерн Мюнхен Хакими пропуска реванша срещу Байерн Мюнхен
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха президентът Илияна Йотова и политическите сили? (ОБЗОР)
Консултациите на "Дондуков" 2: Какво си казаха...
Чете се за: 08:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май Президентът Илияна Йотова връчва първия мандат за правителство на 7 май
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров посети авиобаза "Граф Игнатиево" Премиерът Андрей Гюров посети авиобаза "Граф Игнатиево"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток Марко Рубио: 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Ормузкия проток
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Мир или нова ескалация: Примирието е в сила, но САЩ с готовност за...
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Бедствието в Родопите: Остава опасността от нови свлачища
Чете се за: 02:42 мин.
Регионални
"Бонус-малус" за застраховката "Гражданска...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Кукерски ритуал с модерен прочит ще представи DARA на сцената на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ