Арсенал сложи край на 20-годишното чакане, пречупи Атлетико и е на финал в Шампионската лига

Арсенал победи Атлетико Мадрид с 1:0 в реванша от полуфиналите на Шампионската лига и с общ резултат 2:1 си осигури място на финала в турнира.

Двубоят на „Емирейтс“ започна с високо темпо и предпазлива игра от страна и на двата отбора след равенството 1:1 в първата среща. Гостите от Мадрид първи стигнаха до по-опасна ситуация, след като Джулиано Симеоне намери Хулиан Алварес, но ударът му премина покрай вратата.

Феновете на Арсенал създадоха впечатляваща атмосфера на "Емирейтс“ с послание "По земя и по море“.

Двубоят на "Емиратс“ започна с високо темпо и предпазлива игра от страна и на двата отбора след равенството 1:1 в първата среща. Гостите от Мадрид първи стигнаха до по-опасна ситуация, след като Джулиано Симеоне намери Хулиан Алварес, но ударът му премина покрай вратата.

Секунди по-късно Арсенал пренесе играта и Калафиори на свой ред опита удар с левия крак от дистанция, но прати топката високо над вратата на Облак.

В 11-ата минута Гризман напредна по фланга и центрира ниско, а Давид Рая не успя да улови добре и изби топката към Джулиано Симеоне. Аржентинецът беше само на няколко метра от вратата, но Деклан Райс направи решителен шпагат и предотврати сигурна опасност.

В 17-ата минута Арсенал стигна до отлична възможност след добре разигран корнер. Топката бе насочена към далечната греда, където Букайо Сака се измъкна непокрит и имаше време да стреля от воле, но не успя да уцели добре и прати топката встрани от вратата.

Две минути по-късно "артилеристите“ отново застрашиха съперника. Сака бе в основата на атаката, след като проби по десния фланг и центрира опасно в наказателното поле. Топката достигна до Габриел, който стреля от границата на пеналтерията, но ударът му премина на сантиметри покрай гредата.

В 28-ата минута Маркос Йоренте се включи добре по десния фланг и центрира опасно към далечната греда, но топката се размина с Лукман.

В 35-ата минута Леандро Тросар навлезе в наказателното поле на "дюшекчиите" и потърси дузпа след лек контакт с Антоан Гризман, но съдията не уважи претенциите му. Топката обаче попадна в Деклан Райс, който отправи мощен удар от дистанция, но след рикошет тя излезе извън очертанията на вратата.

Ключовият момент в мача дойде в 44-ата минута. Виктор Гьокереш се измъкна зад защитата и извади Ян Облак от позиция, Леандро Тросар отправи удар, който бе спасен, но при добавката Сака бе безпогрешен.

В началото на второто полувреме Атлетико Мадрид показа по-офанзивен подход, след като Диего Симеоне направи тактическа промяна и премина към защита с четирима, изтегляйки Джулиано Симеоне по-напред в атаката. Това бързо даде резултат като натиск, а гостите започнаха да търсят изравнителен гол.

В 51-ата минута Джулиано Симеоне бе на крачка от гола, но Габриел се намеси решително и предотврати сигурно попадение.

Две минути по-късно Антоан Гризман намери пространство пред наказателното поле и отправи нисък удар, но Давид Рая реагира отлично и изби топката. При добавката Габриел изчисти, като в ситуацията бе фаулиран от Марк Пубил. Секунди по-късно Рикардо Калафиори извърши нарушение срещу Гризман в наказателното поле, но играта вече беше спряна заради предходния фаул.

Арсенал отговори с опасни контраатаки, а Деклан Райс бе двигателят в средата на терена. В 65-ата минута „артилеристите“ пропуснаха да решат всичко, след като Гьокереш стреля над вратата от отлична позиция.

В заключителните минути домакините контролираха играта и не позволиха на Атлетико да наложи сериозен натиск.

В 86-ата минута Атлетико пропусна златен шанс да изравни, след като Сьорлот получи топката на около 12 метра от вратата, но не успя да уцели добре и прати удара си встрани.

В добавеното време напрежението ескалира, като и двамата треньори Микел Артета и Диего Симеоне получиха жълти картони, но Арсенал запази концентрация и затвори мача.

Така лондончани стигнаха до първия си финал в Шампионската лига от години насам, където ще се изправят срещу победителя от другия полуфинал между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен.