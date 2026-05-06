Героят за Арсенал - Букайо Сака: Това е една красива история и се надявам да завърши добре в Будапеща

Героят за Арсенал – Букайо Сака, бе изключително щастлив след отстраняването на Атлетико Мадрид от полуфиналите в Шампионска лига и класирането на финал.

Състава от Лондон спечели с 1:0 като домакин, а единственото попадение бе дело на Сака. Арсенал постигна общ резултат от 2:1.

Във финала в Будапеща съперник ще бъде Байерн или ПСЖ, които днес играят мача си реванш от полуфиналите. Парижани спеечелиха първата среща с 5:4.

„Откъсваш ме от празненствата, човече! Толкова е красиво. Виждаш какво означава това за нас и какво означава за феновете“, сподели Сака в интервю на терена, докато неговите съотборници празнуваха след последния съдийски сигнал.

„Да, толкова сме щастливи. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи. Този мач беше под огромно напрежение. Означава много и за двете страни. Успяхме да го изиграем правилно и да стигнем до финала. Всичко започна още преди мача, когато пристигахме с автобуса. Никога не бях виждал подобно нещо. Понякога топката отскача в твоя полза, понякога не, но трябва да си там – и аз бях там, вкарах си гола. Няма как да стигнеш дотук и да няма напрежение", коментира Сака.