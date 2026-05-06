Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив

Мениджърът на Арсенал Микел Артета говори след победата с 1:0 над Атлетико Мадрид, която класира отбора му на финал в Шампионската лига.

„Гордея се и се радвам за всички. Чакахме дълго за този финал и съм изключително щастлив, че го постигнахме пред нашите фенове. Привържениците ни се гордеят с нас“, започна Артета.

„Атлетико е много борбен отбор, който е изиграл множество подобни мачове и притежава голям опит. Голът ни постави в изгодна позиция, но след това трябваше да удържим преднината и да проявим търпение. Демонстрирахме зрялост", коментирай той.