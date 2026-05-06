Диего Симеоне: Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне говори след отпадането на отбора от полуфиналите в Шампионска лига. Тимът му отстъпи в реванша срещу Арсенал с 0:1 в Лондон.

„Направихме много добра кампания. Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме. Жалко, че се получи така, защото заслужавахме да стигнем до продължения", каза Симеоне.

"В първия двубой създадохме голови положения, но не ги реализирахме. В Лондон през второто полувреме, прекарвахме повече време в тяхната половина, имахме своите шансове, но понякога малките детайли са в твоя полза, а понякога – не", добави той.

Запитан за съдийството на мача, Симеоне отговори:

"Съдийството? Нямам какво да кажа по темата, отпаднахме от турнира."

"Поздравявам Арсенал, те се бориха добре. Харесвам техния отбор и техния треньор. Имат последователен подход, подкрепен със сериозни финансови ресурси. Поздравления за тях. Ние ще продължим да работим и няма да се вторачваме в очевидни детайли“, заяви Диего Симеоне.