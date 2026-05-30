БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал и ПСЖ в сблъсък за европейската корона и място в историята

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

"Артилеристите“ преследват първи триумф в Шампионската лига, докато парижани защитават най-ценния трофей на Стария континент

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Будапеща ще бъде центърът на футболния свят тази вечер, когато Пари Сен Жермен и Арсенал излязат един срещу друг във финала на Шампионската лига. Двубоят на „Пушкаш Арена“ започва в 19:00 часа българско време и противопоставя действащия европейски шампион на отбор, който е на прага на най-голямата вечер в историята си.

За Арсенал това е шанс да превърне приказния сезон в безсмъртие. Тимът на Микел Артета вече прекъсна 22-годишното чакане за титла във Висшата лига, а сега е на една победа от първия си трофей в най-престижния европейски клубен турнир.

ПСЖ обаче пристига в Унгария със самочувствието на шампион. Съставът на Луис Енрике изглежда още по-завършен от миналия сезон - агресивен, техничен и способен да атакува от всяка зона на терена. Парижани ще разчитат на скоростта и индивидуалната класа на Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и компания.

Арсенал ще противопостави дисциплина, физическа мощ и една от най-стабилните защити в турнира. Давид Рая, Уилям Салиба и Габриел Магаляеш ще имат тежката задача да ограничат атакуващата мощ на французите, а Деклан Райс трябва да даде баланс в средата на терена. В предни позиции погледите отново ще бъдат насочени към Букайо Сака, който вече заяви, че "артилеристите“ имат достатъчно мотивация да напишат история.

Двата отбора имат и скорошна европейска история. През миналия сезон ПСЖ елиминира Арсенал на полуфиналите, но лондончани показаха, че могат да затруднят сериозно съперника. Сега Артета разполага с по-дълбок състав, повече варианти и увереността на английски шампион.

Финалът обещава сблъсък на два различни стила - контролът и свободата на ПСЖ срещу организацията, интензитета и ефективността на Арсенал.

Свързани статии:

Луис Енрике: Показахме какъв отбор сме
Луис Енрике: Показахме какъв отбор сме
Испанският специалист похвали играчите си след равенството в Мюнхен...
Чете се за: 02:10 мин.
Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив
Микел Артета: Чакахме дълго този финал и съм изключително щастлив
Арсенал победи Атлетико Мадрид с 1:0 в реванша от полуфиналите на...
Чете се за: 01:02 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
1
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
5
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на...
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
6
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Шампионска лига

Будапеща под засилена охрана преди финала в Шампионската лига
Будапеща под засилена охрана преди финала в Шампионската лига
Букайо Сака: Финалът няма да се реши от минути, а от определени моменти Букайо Сака: Финалът няма да се реши от минути, а от определени моменти
Чете се за: 01:52 мин.
Арсенал приоритизира нов договор за Микел Артета преди финала в Шампионската лига Арсенал приоритизира нов договор за Микел Артета преди финала в Шампионската лига
Чете се за: 01:00 мин.
Арсенал си гарантира над 100 милиона евро от Шампионската лига Арсенал си гарантира над 100 милиона евро от Шампионската лига
Чете се за: 01:30 мин.
Фензона „Юнак“ загрява за световното първенство с финала на Шампионската лига Фензона „Юнак“ загрява за световното първенство с финала на Шампионската лига
Чете се за: 02:02 мин.
Хакими и Дембеле са все още под въпрос за финала на Шампионската лига Хакими и Дембеле са все още под въпрос за финала на Шампионската лига
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други държави, които са в ситуацията на България
Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други...
Чете се за: 00:40 мин.
Политика
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура "Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за...
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ