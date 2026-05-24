Левски поднесе цветя на Могилката

Ръководството и футболистите на Левски поднесоха цветя в градинката на Могилката в центъра на София по случай 112-годишнина от създаването на клуба.

По традиция „сините“ отбелязват рождения си ден на 24 май на това място.

Групата начело със старши треньор Хулио Веласкес и изпълнителният директор Даниел Боримиров дойдоха да уважат традицията, както всяка година. На мястото в близост до НДК имаше множество фенове на тима, които за пореден път изразиха подкрепата си.