На 24 май Благоевград отбелязва празника на града

Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност е и празник на Благоевград.

На 24 май празничната програма започна изнесена библиотека на открито, последвана от тържествен ритуал по полагане на цветя пред паметника на светите братя пред Националната хуманитарна гимназия, носеща тяхното име.

Празнично шествие на училищата в Благоевград премина по централните улици до площад "Македония", последвано от празничен концерт. Довечера предстои традиционното шествие на абитуриентите от випуск `2026.

Тържествата по повод празника на града ще завършат с концерт на популярни изпълнители, сред които Вениамин, Елизабет и Тома.