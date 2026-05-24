Най-малко един загинал и десетки ранени след масирана руска атака срещу Украйна. Според предварителните данни са използвани над 600 дрона и повече от 90 ракети.

Говорителят на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат, заяви, че е изстреляна и ракета "Орешник". По данни на местните власти, пожарите в Киев са повече от 100, в близо 40 района в цялата столица. Поразени са жилищни квартали, училище, голям пазар, търговски центрове.

Мащабното нападение се случва часове след като Москва заяви, че ще отговори на украинската атака срещу студентско общежитие в окупираната Луганска област, при което загинаха 10 души.