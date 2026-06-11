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Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано близо до Камчатка

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Земетресение с магнитуд 6 бе регистрирано близо до Камчатка
Снимка: АП/БТА - архив

Земетресение с магнитуд 6 беше регистрирано днес в близост до остров Беринг, край бреговете на руския полуостров Камчатка, предаде Франс прес, като се позова на руското Министерство на извънредните ситуации.

Трусът е станал на дълбочина 29 км, като епицентърът му е бил на 42 км югозападно от село Николское на остров Беринг и на 483 км от град Петропавловск Камчатски, уточни местният клон на Геофизичната служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

Земетресението не е причинило жертви или щети. Не е била обявена тревога за цунами.

Полуостров Камчатка е мястото, където се срещат тихоокеанската и северноамериканската тектонична плоча, което прави региона една от най-активните сеизмични зони на планетата, посочва АФП.

През юли миналата година земетресение с магнитуд 8,8 - най-силното в региона от близо 73 години, стана край Камчатка, предизвиквайки цунами в Русия и Япония и обявяване на тревога в почти всички страни с излаз на Тихия океан.

#магнитуд 6 #Камчатка #земетресение

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