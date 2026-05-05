Протест в Прага в подкрепа на чешките радио и телевизия

Хиляди хора излязоха в Прага в подкрепа на чешките радио и телевизия. Демострантите настояват за изтегляне на правителствен законопроект, който сменя модела на финансиране на обществените медии.

Предложението предвижда преход от лицензионни такси към средства от държавния бюджет. Според недоволните законът означава "национализация" на обществените медии и поставянето им под политически контрол.

Промяната ще намали бюджета на телевизията и радиото за догодина с равностойността на съответно 41 милиона и 16 милиона евро. Организаторите на проявата под надслов "Долу ръцете от медиите" обявиха протестни шествия и на 17 май в 12 града на Чехия. Преди две седмици профсъюзите в двете обществени медии на Чехия обявиха безсрочна стачна готовност.