Месец на българската литература в Лондон: Родни автори в най-старата книжарница на острова

Виолета Русенова от Виолета Русенова
Чете се за: 03:30 мин.
Български автори в най-старата книжарница във Великобритания. В пететажната сграда, превърнала се в истинска институция в Лондон, ще се проведе и среща с Рене Карабаш, автор на неминирания за международната литературна награда "Букър" роман "Остайница". В месеца на българската литература във Великобритания се срещаме с местата, които пазят духа на българската култура.

Измежду милионите книги в една от най-специалните книжарници в Европа вече има български имена. На рафтовете на третия етаж на „Хачардс" се продават книги на четирима наши автори. Там пред къта с нейната „Остайница" ще има дискусия с Рене Карабаш. Наднича и преведения на английски роман, носител на първия „Букър" за България - „Времеубежище" на Георги Господинов. С току-що купено издание от книжарницата излиза Светла Дионисиева.

Светла Дионисиева, Български културен институт в Лондон: „Тук се продават книги също на Капка Касабова, Здравка Евтимова.“

БНТ: Трудно ли е български автор да пробие тук в тази книжарница?

„Изключително трудно. Това се дължи на упоритата работа на Българския културен институт и естествено, на първия „Букър", който го донесе Георги Господинов за България. И оттам вече тръгна по-голям интерес към българските автори, писатели и България и ето, Рене Карабаш вече е в шорт листата и се очаква да донесе втория "Букър" за България.“

Директорката на Българския културен институт казва, че книжарницата е истинско убежище от суетата на мястото, на което се намира в централен Лондон. Като от стар роман, с дървени рафтове и вито стълбище, „Хачардс" е известна с близките си отношения с кралското семейство вече повече от два века назад. Книжарница "Хачардс" е истински бижу в сърцето на Лондон. Разполага се на няколко етажа, а неин посетител е бил дори Оскар Уайлд. Срещата с българските автори е част от месеца на родната литература в британската столица.

Светла Дионисиева, Български културен институт в Лондон: „На 6-и започваме с "Естествен филм" по романа на Георги Господинов, след това имаме Здравка Евтимова, а иначе българската култура в Лондон си има своя дом, който е бил декор и на филми. Българският културен институт дели една сграда с посолството ни. Това е едно от нашите най-големи съкровища - тук е била старата кухня на посолството, където е сниман филмът "Мисия Лондон" на Алек Попов. Това е Татяна Лолова - любимата актриса на поколения българи - аз съм играла с нея на сцената на „Сълза и смях."

Стените в института са тесни да поберат афишите от всички събития, които са се провели там. А месецът на българската литература продължава до 30 май.

