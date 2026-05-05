Хантавирусът на круизен кораб: СЗО подозира рядък случай на предаване между хора

Мартин Гицов
Чете се за: 03:37 мин.
Снимка: БТА
Общо седем души на круизен кораб в Атлантическия океан, включително трима починали, са с потвърдена или предполагаема диагноза заразяване със смъртоносния хантавирус, съобщи Световната здравна организация. Нидерландският кораб е хвърлил котва край островната държава Кабо Верде, която му отказа акостиране. На борда остават 149 души от 23 страни. Хантавирусът се разпространява от гризачи и рядко се предава от човек на човек, но СЗО сега подозира именно заразяване между хора, които са били в близък контакт.

Починалите са семейна двойка от Нидерландия и германска туристка. Британец, който е един от двата потвърдени случая на хантавирус, е бил евакуиран от кораба и се намира в интензивно отделение в Република Южна Африка. Другият потвърден случай е починалата нидерландка. Трима със съмнения за зараза още са на борда. Медицински екипи събират проби за изследвания.

Първоначалните симптоми са треска, главоболие и диария, впоследствие се стига да остри респираторни проблеми. Патогенът се пренася при контакт със заразени гризачи, но в СЗО са получили уверения, че на борда няма плъхове. Организацията подозира рядък случай на предаване между хора при много близък контакт, като между семейни двойки в една каюта.

Мария ван Керкхов - и.д. директор по превенция на епидемии към СЗО: "Предполагаме, че това се е случило и затова работим така че всеки със симптоми на кораба, всеки който се грижи за пациенти, да носи пълни лична защита. Медицинският персонал, който се е качил на кораба, е донесъл допълнителни средства за предпазване. Отново казвам, че хантавирусите обикновено не се предават така, това е инфекция от гризачи."

Плановете са за евакуация на болните със симптоми преди корабът да продължи за Канарските острови. Според СЗО Испания се е съгласила да го приеме, но Мадрид обяви, че няма да вземе решение за акостиране, докато не бъдат анализирани всички "епидемиологични данни".

Луксозният кораб "Хондиус" е потеглил от Аржентина в края на март на пътешествие, определяно като Антарктическа природоизследователска експедиция. Изминал е 10 хиляди километра със спирки на едни от най-отдалечените острови на Земята.

проф. Даниел Бауш - епидемиолог, Швейцария: "Има един конкретен хантавирус, наречен Анди-вирус и както предполага името, е открит в Аржентина и Чили. Макар и в редки случаи, има доказателства за предаване от човек на човек на този конкретен вид хантавирус. Затова е важно, че круизният кораб да е започнал пътуването си от Аржентина."

По данни на СЗО случаите на хантавирус са между 10 хиляди и 100 хиляди годишно. Билетът за приключението, превърнало се в кошмар, е между 14 хиляди и 22 хиляди евро.

снимки: БТА

#хантавирус #смъртоносен вирус #Кабо Верде #круизен кораб

