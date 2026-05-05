На втора инстанция: Апелативният съд в Битоля разгледа делото срещу Люпчо Георгиевски

Апелативният съд в Битоля разгледа жалбата на Люпчо Георгиевски, срещу условната присъда, която му беше наложена преди година. Повод за делото беше откриването на заличения по-късно от местните власти Български културен клуб "Иван Михайлов" и разпространени от Георгиевски интервюта на Михайлов.

Апелативният съд в Битоля разгледа делото срещу Люпчо Георгиевски в едно заседание. Прокуратурата поиска осъдителната присъда да бъде потвърдена, но не изтъкна допълнителни аргументи. Защитата на Георгиевски контрира като отбеляза, че делото е започнало по политически подбуди, без да има извършено каквото е да не нарушение.

Насер Рауфи, адвокат на Люпчо Георгиевски: "Люпчо Георгиевски е обвинен, защото е обявил в Социалната мрежа и е показал снимки от поклонение на гроба на историческа личност. Или пък такива абсурдни обвинение за интервю, което е дал Иван, Апостола на свободата, което го е давал за чужди медии. И това, според първоинстанционната присъда представлява престъпление. Това не може да бъде дори повод за наказателно дело."

В последната си дума пред съда Люпчо Георгиевски поиска да бъде оправдан. Обясни, че няма как да извърши престъпление като пази паметта за най-емблематичния лидер на ВМРО Ванче Михайлов, който е уважаван и до днес.

Люпчо Георгиевски, създател на заличения Български културен клуб "Ванче Михайлов": "Аз съм невинен, защото те колкото и да пробват българският дух в Македония никога няма да загине. Духът на Иван Михайлов в Македония, на историческото ВМРО в Македония никога няма да загине. Невинен съм, защото казвам истината. Защото споделям цитати на Иван Михайлов. И надявам се, че истината ще победи."

Ако присъдата срещу Люпчо Георгиевски бъде потвръдена, той ще заведе дело в Еворпейския съд по правата на човека в Страсбург. Там, през 2009-та, Скопие загуби делото за забраненото в тогавашната Бивша Югославска Република Македония сдружение наречено „Радко“, което е псевдоним на Иван Михайлов.

