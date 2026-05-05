Пред съда в Битоля адвокатът на Люпчо Георгиевски настоява за оправдателна присъда

Апелативният съд в Битоля гледа делото срещу Люпчо Георгиевски. Той беше осъден на 1 година условно с 2 години изпитателен срок за насаждане на омраза, защото е разпространявал в социалната мрежа тезите на Ванче Михайлов.

Днес прокуратурата отново настоя за осъдителна присъда.

Адвокатът на Георгиевски Насер Руфи изтъкна, че присъдата срещу подсъдимия е присъда срещу делото на Иван Михайлов. Настоява Георгиевски да бъде оправдан.

Според Руфи няма нито едно доказателство за насаждане на междуетническа омраза в действията на Люпчо Георгиевски.