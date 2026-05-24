Със сълзотворен газ и гумени куршуми турската полиция влезе в централата на Народнорепубликанската партия в Анкара

Стотици полицаи в Турция използваха сълзотворен газ и гумени куршуми, за да влязат в централата на Народнорепубликанската партия в Анкара, за да изведат отстранения след съдебно решение лидер Йозгюр Йозел. Членове на партията блокираха входовете на сградата в знак на протест срещу съдебното решение от четвъртък, с което на лидерския пост е възстановен Кемал Кълъчдароглу.

Съдът отмени победата на Йозел на Конгреса през 2023 г. за лидер на най-голямата опозиционна партия в Турция. В изявление, разпространено по социалните мрежи, Йозгюр Йозел обяви, че няма да напусне централата на партията. По думите му отстраняването му от лидерския пост е "съдебен преврат". Вчера депутатите в Меджлиса от Народнорепубликанската партия избраха Йозгюр Йозел за председател на парламентарната им група.