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Напрежение и сблъсъци с полицията по време на протест в Албания срещу строителството на луксозен комплекс (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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напрежение сблъсъци полицията време протест албания строителството луксозен комплекс снимки
Снимка: АП/БТА
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Около 200 протестиращи албанци събориха днес части от металната ограда и загражденията с бодлива тел около строителната площадка на луксозен комплекс на адриатическото крайбрежие на Албания в пореден знак за нарастващото обществено недоволство срещу строителството в екологично чувствителни райони, предаде агенция Ройтерс.

Жители на село Рьол, разположено в район с пясъчни плажове и борови гори в Северна Албания, протестираха срещу проект за луксозен курорт, като заявиха, че той се изгражда върху земя, която им е била отнета. Те развяваха албански национални знамена и скандираха „Революция“, докато премахваха оградите. Стигна се и до сблъсъци с полицията, но органите на реда не спряха протестиращите да демонтират загражденията.

Албанска компания развива на мястото петзвезден луксозен туристически комплекс, а проектът е получил статут на „инвеститор със специален статут“ от албанското правителство. Компанията „Дженер 2“ на албанския бизнесмен Башким Улай планира да изгради курорт, наречен „Блу Борго“, с луксозни вили и хотели на площ от около 147 хектара, уточнява информационният сайт „Албениън дейли нюз“ и припомня, че протестите на жителите на Рьол са започнали преди 37 дни.

„Протестите няма да спрат, докато жителите на село Рьол не бъдат обезщетени. Ние сме 200 семейства, чиято земя беше отнета“, заяви 56-годишният Зеке Николе Шулани - един от собствениците на земя=

„Това, което се случва в тази страна, е безумие“, каза 60-годишният Николин Маркпалай, друг местен земеделец. „Помолихме инвеститорите да дойдат и да се консултират с хората, но те отказаха. Смятат ли, че могат да вземат цялото това богатство без кръвопролития или без нещо друго да се случи тук?“, попита той.

През последните седмици жителите на Рьол организираха демонстрации и пред парламента на Албания и пред сградата на Специалната антикорупционна структура (СПАК) с призиви към властите да разследват проекта и да спрат строежа, посочва „Албениън дейли нюз“.

От седмици албанци протестират и срещу друг план за луксозен курорт, подкрепян от компания, свързана със зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, припомня Ройтерс. Районът, където се планира комплексът, е известен със своите фламинго и места за гнездене на морски костенурки.

#луксозен комплекс #Албания #протест

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