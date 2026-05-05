БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДПС на консултации при президента: Ще участваме...
Чете се за: 03:42 мин.
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си...
Чете се за: 08:15 мин.
От "Прогресивна България" отидоха на...
Чете се за: 08:57 мин.
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Апелативния съд в Битолия стартира на втора инстанция делото срещу Люпчо Георгиевски

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес в Апелативния съд в Битолия стартира на втора инстанция делото срещу Люпчо Георгиевски, председател на заличеното Сдружение "Културен клуб Иван Михайлов".

През юни миналата година Основният съд в Битолия постанови една година условна присъда с изпитателен срок от две години на Георгиевски.

Преди година, през май месец, беше последното заседание на Основният съд в Битолия който издаде условна присъда срещу Люпчо Георгиевски. На това заседание другия Любчо Георгиевски, бившият македонски премиер даде показания в полза на подсъдимия Люпчо Георгиевски от Битолия. Но тези показания не помогнаха.

Най-очакваното и най-логичното би било тук, в Битолия, да бъде отменена присъдата, издадена от Основният съд и да бъде оправдан Любчо Георгиевски. Има обаче и други варианти. Единият е, разбира се, тази присъда да бъде потвърдена, което ще даде възможност на Люпчо Георгиевски да търси правата си пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург. И третата възможност, всъщност, е най-неприятната - да бъде продължено да се "тупа топката" още много години.

Люпчо Георгиевски, председател на заличеното Сдружение "Културен клуб Иван Михайлов": "Аз се опасявам, че може да го върнат делото на първоначално, на основния съд и да започне нова Голгота от 3 - 4 години по македонските съдилища. Защото те 3 години вече минаха откакто това дело започва. Да, 3 години минаха и сега на апелация вече 4-та година идва. Това се опасявам яс примерно. Може такава отлука да донесат, което ще ни спре, че и да се да започне нашето обжалване в Страсбург. Защото ако е потвърдия апелация предсъдата от основния, следващо дело да започваме в съда в Страсбург."

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов

#Апелативен съд в Битоля #втора инстанция #Люпчо Георгиевски #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на евровизия на 14 май
1
Първа репетиция на DARA: България открива втория полуфинал на...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
3
Новата власт: Кой ще влезе в редовния кабинет?
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни и ще можем да изпълняваме задачите си
4
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият нуждите ни...
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
5
47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил
6
Обявиха бедствено положение заради сланите в област Кюстендил

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
5
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Балкани

Вот на недоверие в Румъния срещу кабинета на Илие Боложан
Вот на недоверие в Румъния срещу кабинета на Илие Боложан
В Апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Люпчо Георгиевски В Апелативния съд в Битоля стартира на втора инстанция делото срещу Люпчо Георгиевски
Чете се за: 01:07 мин.
С помощта на 6 микроспътника Гърция ще открива и проследява горски пожари С помощта на 6 микроспътника Гърция ще открива и проследява горски пожари
Чете се за: 01:50 мин.
Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион Гръцките власти иззеха около 500 кг канабис от български шофьор на камион
Чете се за: 01:17 мин.
Протести и арести в Турция по време на шествия за 1 май (СНИМКИ и ВИДЕО) Протести и арести в Турция по време на шествия за 1 май (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:42 мин.
24-часова общонационална стачка започва в Гърция 24-часова общонационална стачка започва в Гърция
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми
ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Томислав Дончев: ГЕРБ няма да бъде деконструктивна и истерична опозиция Томислав Дончев: ГЕРБ няма да бъде деконструктивна и истерична опозиция
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси? Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Екип от геолози обследват огромното свлачище на пътя Смолян -...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Земеделците с 10 дни срок да заявят щети от студовете в началото на...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
В Апелативния съд в Битолия стартира на втора инстанция делото...
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Заради домакинството на Джиро д'Италия променят временно...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ