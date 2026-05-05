ДПС на консултации при президента: Ще участваме конструктивно във всички дебати по важните теми

Президентът Илияна Йотова посрещна на "Дондуков" 2 представители от парламентарната група на "Движение за права и свободи - ДПС".

Днес държавният глава провежда консултации с парламентарно представените групи преди връчване на първия мандат за съставяне на кабинет.

Президентът Илияна Йотова : "Благодаря, че се отзовахте на консултациите. Имаме нова политическа ситуация в България - "Прогресивна България" спечели убедително изборите с абсолютно мнозинство и затова характерът и на нашите консултации ще бъде малко по-различен. Обикновенно на тези консултации в тази зала говорим за как ще бъде направена една бъдеща коалиция за управление, сега, с това мнозинство - в неговите ръце ще бъде и цялата отговорност за това как ще излежда изпълнителната власт. Те ще направят своите предложения, надявам се, в следващите дни, така че нашата амбиция е до края на седмицата да има вече и ново правителство на България. И оттук започва и съвместната ни работа. В наше лице ще срещнете съюзник, тогава когато работим всички, за да има справедливост в българското общество, за да свием наистина тази много голяма ножица на неравенство."

Айтен Сабри, "Движение за права и свободи - ДПС": "Предстои по-труден период за България. Българските граждани показаха какво искат оттук нататък. Ще бъдем конструктивна опозиция, но ДПС ще държи да има нормален диалог между политическите партии, нормален диалог между институциите. Ще работим за правата и достойнствата на всеки един български гражданин и ще се опитаме и да ги защитим, както всеки един заслужава. Справедливостта и честността са на преден етап за нас. Ще продължим доброто партньорство с нашите европейски партньори, както и със САЩ. Ще подкрепим всяка една полотика, която е за хората - да живеят достойно, за семействата и за нашите младежи. Относно бюджета - ще подкрепим всяка политика, която е в интерес на бизнеса, общините и хората".

Халил Летифов, "Движение за права и свободи - ДПС": "ДПС осъзнава много добре какво е посланието, което изпратиха българските граждани на изборите. Това е една огромна отговорност и една нова реалност. Ще участваме конструктивно във всички тези дебати по важните теми, които вие изброихте. Промяната в закона за съдебната власт и всички, свързани с това действие, разбира се, нека да видим какво ще бъде предложено, как ще бъде предложено, това е право на спечелилата партия, и съобразно, това и ние ще участваме, разбира се, с нашите становища и с нашите експерти. Развитието на икономиката не за първи път повтаряме, ускореното развитие на икономиката е теза и приоритет на ДПС, което ние сме повтаряли, защитавали и следвали последователно вече почти 15 години. Предвид, че България е на опашката на европейското семейство и не на последно място споделяме разбирането, че България трябва да има силен глас в Европа."