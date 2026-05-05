Томислав Дончев: ГЕРБ няма да бъде деконструктивна и истерична опозиция

Управляващите за всяко трудно решение могат да разчитат и на нашата подкрепа, заяви след края на консултациите с президента Илияна Йотова Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС.

Томислав Дончев, ГЕРБ-СДС: Гледаме на този нов етап в българската политика като етап на нормализация, най-малкото е ясно кой е управляващ и кой е опозиция. От тази гледна точка е ясно кой носи отговорността и кому е отредена ролята на опозиция. Ние имаме амбицията да изпълняваме с достойнство тази роля, да критикуваме, когато е необходимо, да предлагаме алтернативни решения и когато имаме очевидно добри предложения включително и да оказваме подкрепа. Исторически, бидейки в управлението, сме страдали от деконструтивна и истерична опозиция. ГЕРБ няма да бъде такава, включително управляващите, за всяко трудно решение могат да разчитат и на нашата подкрепа."

Сред най-важните предизвикателства пред новите управляващи Дончев обяви бюджета:

Томислав Дончев, ГЕРБ-СДС:"Като позиционирани дясно-център в политическото пространство, ние много разчитаме в новия бюджет да видим мерки за бюджетна консолидация - преведено, мерки за свиване на дефицита. Изключително прецизно трябва да бъдат оразмерени и всички мерки за борба с инфлацията."

Дончев обяви, че е добра политическа практика опозицията да отговаря за част от комисиите в парламента, но не се ангажира с позиция кои от тях представляват интерес за ГЕРБ-СДС. Бихме дали подкрепа за смислени текстове за Комисията за противодействие на корупцията, като част от реформата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), допълни той.

Рая Назарян припомни, че вече има внесен законопроект от служебното правителство за Антикорупционна комисия, като според нея, на 90 % е припознал текстовете на ГЕРБ.