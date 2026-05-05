БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си...
Чете се за: 08:15 мин.
От "Прогресивна България" отидоха на...
Чете се за: 08:57 мин.
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските...
Чете се за: 06:42 мин.
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде...
Чете се за: 06:52 мин.
Командирът на ВВС: Две ескадрили изтребители ще покрият...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КОНСУЛТАЦИИ ЗА КАБИНЕТ

Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Запази
Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

До петък ще имаме ново правителство. Това каза депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова.

Антон Кутев, "Прогресивна България": "Ние сме наясно, че българите очакват бързи действия и сме готови за тях. Сигурно е, че до края на седмицата ще има правителство. Основните цели пред правителството и пред управлението са ясни в този момент, това споделихме пред президента Йотова. На първо място тук стои борбата със завладяната държава и корупцията. Разбира се, изключително важна част от нашата работа са цените и икономическото въздействие и инфлацията и възможностите по някакъв начин тя да бъде овладяна като изключително сериозен проблем. Оттук нататък това, което може да очаквате от нас е динамична, бърза работа в интерес на българските граждани и за издигане на държавността."

Антон Кутев обяви, че от "Прогресивна България" имат готовност да внесат бюджет в най-кратки срокове.

#"Прогресивна България" #консултациите при президента #мандат за съставяне на кабинет

Водещи новини

ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване
ГЕРБ-СДС на консултации при президента: Не можем да си позволим...
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство Антон Кутев, "Прогресивна България": До петък ще имаме ново правителство
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси? Дронове, парашути и мисии: Как се готвят българските командоси?
Чете се за: 06:42 мин.
У нас
Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини Васил Терзиев за новата власт: Очаквам да не бъде наказван градът по политически причини
Чете се за: 06:52 мин.
Политика
Започва обследване на свлачището на пътя Смолян - Пампорово
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Поморие посреща днес мощите на Св. Георги Победоносец
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Люпчо Георгиевски: Опасявам се, че Апелативният съд ще върне делото...
Чете се за: 05:27 мин.
По света
Петима загинали и десетки ранени при масирана руска атака срещу...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ