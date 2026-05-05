Екип от геолози обследват огромното свлачище на пътя Смолян - Пампорово

от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Екип от геолози пристигна днес в района на свлачището, което разруши пътя между Смолян и Пампорово. Те трябва да започнат обследване и да предложат мерки на заседанието на Областния кризисен щаб, което е свикано този следобед.

Геолозите направиха облитане на периметъра на свлачището. Ще бъдат предложени мерките за укрепване на огромно свлачище. Между време на обаче бизнеса в региона смята, че има и друг, по-бърз вариант за решаване на проблема. Те го споделиха пред нас

Спасителен вариант в настоящата бедствена ситуация, според представителите на бизнеса, е реконструкцията на съществуващия сега път, който заобикаля свлачището.

Кирил Сунков - представител на туристическия бранш: "Обходен път, който е тука много наблизо, километър и половина е, не е кой знае какво, средства също могат да се намерят, които не са много. Но това е жизнено важна артерия, този път е сърцето, което движи Пампорово и Смолян."

Костадин Узунов - собственик на строителна фирма и хотели: "Без този път, който е обходният,
нещата ще станат критични."

Росица Старчева - председател на Съюз на родопските хотелиери: "Не очакваме от там да минават автобуси, но поне леките коли до три тона и половина да имат по-бърз достъп до Смолян."

Решението за това обаче трябва да се вземе от държавата. Защото сега страдат всички. Бизнесът тепърва ще изчислява икономическите си загуби, хотелиерите вече получават отказ от резервации, страдат и работниците, заради по-дългия път по обходните маршрути.

Костадин Узунов - собственик на строителна фирма и хотели: Работниците трябва да тръгват
поне половин час по-рано за работа, да тръгват половин час по-късно от работното място.

Георги - шофьор на междуградски автобус: "Увеличава се пътят с 30 минути. Уморяваме
се, повече каране."

Затова от Съюза на родопските хотелиери вече събират подписка с искане за спешни и адекватни мерки.

