Откази от резервации и проблеми за бизнеса след затварянето на пътя между Смолян и Пампорово

Пети ден продължават проблемите в Родопите, след като свлачище наложи затварянето на пътя Смолян-Пампорово. Затруднен е достъпът до хотели, вили и къщи за гости в района

Кирил Сунков, представител на хотелиерския бранш: "Свлачището тепърва започва и ще се видят и във времето последствията от него. Този път, това е една от най-важните артерии, които свързват Пампорово и Смолян. Това е сърцето, което движи бизнеса в Пампорово и Смолян. Без него умира всичко. Пътят, както го наричаме Панорамния път, е много кратък между Смолян и Пампорово. От тук надолу е цялата връзка с цялото Ардинско корито, целият туризъм, новия път за Гърция през Рудозем. 10-15 минути е този път от Пампорово до Смолен. През Стойките, в час пик, това ще бъде час, час и нещо, гарантирам."

Туристите вече започват да отказват резервации, допълни Сукнов. Още в понеделник от Съюза на Родопските хотелиери инициираха подписка, с която настояват да се предприемат спешни и адекватни мерки, за да се реши проблема.

Росица Старчева, председател на Съюза на родопските хотелиери и ресторантьори: "Инициирахме подписка, която се събира не само от хотелиери и ресторантьори, не само от бизнеси, повлияни в туризма, но и от всички бизнеси в района и от физически лица, защото този път е нашата най-бърза връзка до България като цяло и за нас е изключително важно да се предприемат мерки и да се обърне внимание най-накрая на Родопите, защото ние сме свидетели, тука сме район, в който има много такива свлачища. Предполагам на българите им е омръзнало последните дни да слушат само за нашето свлачище, но наистина не се обръща внимание на Родопите и това е едно голямо изпитание пред новото правителство."

Една от мерките, за която хотелиерите настояват, е час по-скоро да се пусне в експлоатация обходен път, който се намира над свлачището. Той в момента е еднолентов, но има възможност да бъде уширен. Той е само километър и половина и ще е спести много време на пътуващите.

