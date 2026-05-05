Васил Терзиев: Ефектът от организирането на Джиро д'Италия е огромен

Надявам да извлечем максималното от това събитие, заяви кметът на Столична община в ефира на "Денят започва" по БНТ

Васил Терзиев е на мнение, че организирането на Джиро д‘Италия ще има огромен ефект за България и София в частност. Кметът на Столична община говори как приемането на подобно събитие, което ще се проведе от 8 до 10 май на българска земя и ще бъде предавано в ефира на БНТ, ще се отрази на икономиката и туризма.

В предаването „Денят започва“ Терзиев уточни, че организацията за домакинството на Джирото върви с пълна сила.

„Провеждането на Джиро д‘Италия в България означава, че няколко стотин милиона човека ще имат възможността да се запознаят с нашата страна и София. Където е минало Джирото, впоследствие винаги е имало голямо увеличение на туризма, нови посетители, които са открили неща, които искат да видят в дадения град и държава. Мисля, че ние няма да бъдем изключение, организацията върви с пълна сила и смятам, че ще се представим достойно и ще покажем най-красивото и от София, и от България“, бяха първите му думи.

Той говори още и за подготовката на София за приемането на последния трети етап от Обиколката на Италия.

„Всичко, свързано за подобрението на структурата, работим с организаторите и МВнР, за да сме сигурни, че трасето е в нужното състояние. Освен това имаме много богата програма, която започва още на 8 май с откриването на велоселото при „Александър Невски“. На 8, 9 и 10 май има доста богата програма, вело шествия и концерти, така че се надяваме софиянци да станат част от този празник, да покарат малко, да се разходя ти да се заразят от магията на Джирото“, заяви градоначалникът.


„Надяваме се туристите да видят София в може би най-красивия период – пролетта, когато всичко е зелено, цветно, пъстро и това да остане. Планината, историята, зеленината и най-вече усмихнатите по улиците хора. Знаете, че градът е това, което представляват хората и тяхното настроение. Надявам се да се видят на камерите много усмихнати хора, облечени в розовите фланелки, които са част от този празник. За мен това е един градски празник."

Той говори и за финансовата част при организирането на подобно събитие от страна на София.

„Не мога да кажа точна цифра относно това колко струва организирането на това събитие, но основната част е поета от държавата. Става дума за ремонти и такси, които са платени за организация по други разходи и те са основно поети от държавата. Ние сме поели частта, която касае инфраструктурата на София и организирането на отделните мероприятия през тези дни. Ефектът е огромен за туризма. Тези неща ги смятат организаторите, има модели и това нещо се отразява много добре на туризма и икономиката на един град. Затова се надявам да извлечем максималното от това събитие и то не само за периода на Джирото. По-важното е какво се случва след това“, сподели Терзиев.

Гледайте Джиро д'Италия в България в ефира на БНТ
