Студът порази 100% от сливите в Кюстендилско, ще има ли кюстендилски череши?

За втора поредна година сланата и студеното време съсипаха сливовите и черешовите насаждения в Кюстендилско и сега производителите там се надяват на обещания, тъй като има значителни щети. Истината за тежката ситуация ще се търси днес на среща между производителите и институции. Какви мерки могат да се вземат, за да се намалят загубите?

В областта беше обявено и бедствено положение от вчера заради студовете и падналите слани, които нанесоха 100% щети на сливовите насаждения. Има и щети по черешовите насаждения.

Проф. Димитър Домозетов, производител на плодове и бивш директор на Института по земеделие в Кюстендил: Ами, погледнете, сливовата култура е напълно унищожена. Всички цветове, които са напреднали и други, които сега са след опрашване, всичко е загинало. За съжаление. В района няма никаква слива останала, запазена като култура. Това е. Сливата нацело е пострадала. Затова е желателно сливовата култура и черешовата да са горе, по баирите, малко по-високо, за да може тези студени въздушни маси, които се стичат надолу към Струма, да отидат към Струма, а да отминат тези насаждения. Те трябва да са изнесени по-високо. Това е при сливата.

При черешовите насаждения щетите са частични.

"При черешата положението е малко по-друго. Някъде около 15–20, може би и 30% някъде са задържани. Но има поразени плодове, тук-там. Отделните сортове се проявяват различно. Тук се забеляза, че повече са измръзнали във височина черешите. Долу, ниският слой е по-запазен. Така е и на Черна нива, така и на други места."

Шансът да има реколта от череши е почти никакъв, посочи проф. Домозетов.

"БНТ: Как оценявате загубите при вас? - Тотални. Много. Две години поред без продукция, без реализация на нещо. Това не е добро. Човек винаги се надява дано дадат някакви помощи, за да можем да съхраним дърветата, защото растителната защита не може да се прекъсне. Някои агротехнически мероприятия също не бива да се прекъсват, а това са грижи и разходи." Инж. Огнян Атанасов, кмет на Община Кюстендил: „Още след първия студ на 1 май свиках веднага среща, която да бъде в днешния ден следобед. Умишлено го направих три дни по-късно, защото се очакваха още два дни мраз и за да могат да се оценят щетите. На срещата ще присъстват абсолютно всички институции, както и народните представители от област Кюстендил, като идеята на срещата е да може да определим какви са щетите заедно с производителите и разбира се да търсим адекватни компенсации. Към момента е обявено бедствено положение, кризисна ситуация на територията на област Кюстендил. Имат 10 работни дни от снощи, в които стопаните могат да подават заявления за пропаднали площи. Съветвам ги да не чакат последния срок, който е до 19-и по моите изчисления — направо да отиват да пускат заявления, дори да имат съмнение, след това комисията вече ще установи щетите. Най-пострадали са ни селата Багренци, Граница, Пиперков чифлик, Коньово, Горна Гращица, Долна Гращица, Таваличево — в тези села ситуацията е бедствена. По високите части, като Скакавица, там положението е доста по-добро. Сливата е на 100% измръзнала, при ябълката все още се оценяват щетите, но поне цветовете, които са, не дават големи надежди. При черешата тук-таме има оцеляло. Интересно е, че течението като е минало, от едната страна на пътя има запазени, от другата страна на пътя няма запазени. Надяваме се на адекватна помощ, както миналата година от страна на държавата, за да може да се проведат всички мероприятия за догодина да се готвиме за по-добра реколта. Все пак се надяваме да има и оцелели плодове, за да може — все пак нашите производители не разчитат на тази помощ, те разчитат на реализацията на продукцията. И те са земеделци, не са субсидари. И поради тази гледна точка се надяваме да има оцеляла продукция, която да може да се реализира. Нашата работа като общинска администрация е да създадем всички условия да получат адекватни компенсации."

Кметът посочи, че общината търси технологии, които да предпазят насажденията при по-ниски температури.

"Ние имаме и земеделци, които са инвестирали в техника. Примерно имаме перки, които се дигат на 20 метра във въздуха, загряват топъл въздух, свалят го по-долу. Но и там положението в момента не е добро, защото просто температурата беше доста ниска. И дори това не помогна на тези земеделци, въпреки че са инвестирали в подобни съоръжения. Сега проучваме и други технологии, които има. Днес дори ми предстои среща с представител на компания, която предлага оборудване, което твърди, че работи до по-ниски температури. Така че ще го погледнем, за да може да бъде предложено на нашите земеделци да търсят алтернативи. Интересен парадокс е, че имаме и градина, която е в парник. Но тя пък също няма плододаване, защото там има проблем с изкуствените пчели, които го опрашват. Така че годината от земеделска гледна точка при нас, като овощарски край, ще бъде тежка, но се надяваме все пак да има някаква целева продукция, която да се реализира на пазара, за да могат и хората да хапнат вкусни кюстендилски череши.“

Вижте прякото включване на Владислава Миланова