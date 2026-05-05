Обсъждат как да подпомогнат производителите на сливи и череши в Кюстендилско

След обявеното бедствено положение в Кюстендилско заради унищожената реколтата от сливи и череши, днес в общината ще се проведе среща между институциите и земеделските производители.



На нея ще бъдат набелязани конкретни мерки за справяне след сланите през последните дни.

Ще се обсъдят и възможностите за подпомагане на засегнатите земеделци.

Общо 7 села на територията на област Кюстендил са засегнати от падналите слани през последните дни. Унищожени са 100 % от сливовите насаждения, тежки поражения има и върху реколката от череши.

До 19 май всички земеделски производители ще имат възможност да подадат заявления за помощ от държавата.