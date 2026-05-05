При престрелка в района на Белия дом един човек е ранен

Теодора Гатева
Стрелецът също е бил ранен и е откаран в болница

Снимка: БТА
Престрелка в района на Белия дом. Цивилни агенти на Сикрет Сървис са забелязали въоръжен мъж.

Докладвали на свои униформени колеги и го последвали. При опит да бъде настигнат мъжът се опитва да избяга и стреля. Служителите на реда откриват огън.

Стрелецът е ранени и откаран в болница. Не е ясно какво е състоянието му. При престрелката е пострадал цивилен младеж. Няма опасност за живота му.

Мерките за сигурност във Вашингтон са засилени, защото преди малко повече от седмица въоръжен мъж нахлу в залата, в която се провеждаше вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

