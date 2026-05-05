Валежи от дъжд и гръмотевици след средата на седмицата

Във вторник в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Минималните температури ще бъдат между 3° и 9°, в София - около 4°, а максималните между 18° и 25°, в София - около 21°, по-ниски по Черноморието. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13° - 15°. Температурата на морската вода е 12° - 13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

С много слънчеви часове ще бъде времето и в планините. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд, но само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб, предимно от югоизток.

В четвъртък и петък над Източна България ще има преобладава слънчево време, но над Западна и Централна облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На места ще превали дъжд, придружен от гръмотевична дейност, възможни са и градушки.

В събота вятърът ще се ориентира от север-северозапад и ще е до умерен. Валежи и гръмотевични бури ще има на повече места в страната.